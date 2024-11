Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: rottura o ritorno di fiamma? Il gossip impazza. Gli ultimi indizi dicono che...

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: gli ultimi rumor



Jannik Sinner non è solo il numero uno al mondo del tennis ma la sua vita sentimentale fa diiscutere i social. Da settimane si scrive della (presunta) crisi con la fidanzata, la collega Anna Kalinskaya. Sinner è concentrato sulla Coppa Davis con l'Italia mentre la tennista russa non si è fatta vedere né dalle parti di Torino né finora da quelle di Malaga ma continua le sue vacanze a Miami. Sui social ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa, sfogandosi con una storia pubblicata su Instagram.

"Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te". Poche parole ma evidentemente molto significative, sono quelle condivise da Anna Kalinskaya nell'ultima storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Eloquente anche la canzone scelta per accompagnare il post: "Missing Pieces", ovvero pezzi mancanti. In molti sui social si sono chiesti se si tratti di una frecciatina nei confronti di Sinner, che "non l'apprezza abbastanza", come aveva scritto qualche giorno fa un utente sui social.