Jannik Sinner, il calendario dei prossimi tornei Atp 2025

Il secondo Australian Open consecutivo è alle spalle, Jannik Sinner guarda al futuro. Il tennista italiano, numero 1 del ranking, ha deciso di non difendere il titolo vinto a Rotterdam un anno fa contro Alex De Minaur (e anche nell'edizione precedente).

Niente Atp 500 in Olanda sul cemento indoor. "Dopo esserci consultati con il mio team, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di ritirarci dall'ABN AMRO Open. Il mio corpo ha bisogno di tempo per riposarsi dopo la lunga corsa in Australia", ha detto il tennista altoatesino.

Sinner recupererà le forze, preparandosi a rientrare la settimana succesiva: confermata la sua partecipazione all'Atp 500 di Doha in Qatar dal 17 al 22 febbraio.

Successivamente Jannik andrà negli Stati Uniti per i due classici 1000 in programma: dal 2 al 16 marzo Indian Wells (un anno fa semifinalista contro Alcaraz) e poi (19-30 marzo) difenderà il titolo di Miami vinto nel 2024 contro Grigor Dimitrov.

Sinner dovrebbe poi saltare il 1000 di Montecarlo che apre la stagione sulla terra battuta e il suo esordio sul rosso è previsto a Monaco di Baviera la settimana successiva (12-20 aprile).