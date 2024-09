Jannik Sinner con Anna Kalinskaya dopo la vittoria allo Us Open, ma il polso di Jannik preoccupa... VIDEO

Jannik Sinner in un video con la fidanzata Anna Kalinskaya dopo la semifinale dello US Open vinta contro l'australiano Jack Draper in 3 set (7/5, 7/6, 6/2). Il tennista italiano, numero uno al mondo, sorride, anche se i fans sono un po’ di preoccupati per le condizioni del polso sinistro, sul quale c’è ghiaccio (l'azzurro a fine match aveva comunque rassicurato tutti sulle sue condizioni).

Us Open 2'24, Jannik Sinner contro Taylor Fritz in finale

In finale Jannik Sinner affronterà domenica il 26enne americano Taylor Fritz (numero 12 del ranking Atp che ha battuto Francis Tiafoe dopo una maratona di 5 set: 4-6 7-5 4-6 6-4 6-1) e proverà a conquistare il secondo Slam in carriera e in stagione (dopo l'Australian Open) così da pareggiare i titolo Major nel corso dell'anno con Carlos Alcaraz (vincitore al Roland Garros e Wimbledon).

Jannik after the match with his team and Anna 🦊 #USOpen pic.twitter.com/RZYXIy1hIt — ℛ𝑜𝑠 ¹⁶🦊 #𝘚1𝘯𝘯𝘦𝘳 (@roserome1927) September 6, 2024

Per Taylor Fritz è la prima finale Slam della carriera, la prima di un americano a New York dal 2006, quando Andy Roddick fu sconfitto da Roger Federer. Proprio Roddick è stato l’ultimo statunitense a trionfare a Flushing Meadows, nel 2003, con Juan Carlos Ferrero battuto in finale, e l'ultimo a raggiungere una finale dello Slam, quella di Wimbledon 2009 (persa sempre contro Federer).