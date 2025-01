Jannik Sinner, c'è l'udienza del Tas per il caso clostebol, ma si va per le lunghe (3 Atp 1000 prima): le date

Tennis: udienza Sinner al Tas il 16 e 17 aprile

La Corte Arbitrale dello Sport (Tas) ha programmato l'udienza per la procedura arbitrale World Anti-Doping Agency contro Jannik Sinner, International Tennis Integrity Agency e International Tennis Federation il 16 e 17 aprile 2025 presso la sede centrale del Tas a Losanna, in Svizzera. "Nessuna parte ha richiesto un'udienza pubblica che si svolgerà a porte chiuse"

Jannik Sinner, udienza del Tas per il caso clostebol, i tornei (3 Atp 1000 prima) che la precedono

Tempi dunque ancora relativamente lunghi per chiudere questa vicenda. Jannik Sinner giocherà non solo l'Australian Open dove è chiamato a difendere il titolo vinto in finale contro Medvedev nel 2024 (e questo era già chiaro da diverse settimane), ma anche diversi tornei di primo piano: dall'Atp 500 di Rotterdam in partenza il 3 febbraio (che Jannik vinse in finale contro De Minaur) all'Atp 1000 di Indian Wells al via il 5 marzo (in semifinale battuto in rimonta da Carlos Alcaraz, ma è il torneo dove gli sono stati per l'appunto già decurtarti i 4oo punti conquistati per il caso che ora va in esame al Tas) sino all'altro Atp 1000 sul cemento di Miami che partirà il 19 marzo (che lo vide vincitore in finale contro Grigor Dimitrov). Addirittura prima dell'udienza sarà iniziata la stagione sulla terra battuta, aperta come di consueto dal torneo di Montecarlo (Sinner un anno fa non partecipò) del 6 aprile e sarà in corso il 500 di Barcellona (dal 14 anche questo torneo non vide Jannik al via lo scorso anno).