Jasmine Paolini? Tra Roland Garros e Wimbledon: 3 milioni. La finale? Clamorosa sentenza dei bookmakers

Jasmine Paolini? Tra Roland Garros e Wimbledon: (almeno) 3 milioni di premi

Un mese (o poco più) incredibile per Jasmine Paolini: prima la finale (persa) contro sua maestà Iga Swiatek al Roland Garros, poi quella (che giocherà sabato 13 luglio sul campo centrale) contro la tennista ceca Barbora Krejcikova. Due volte consecutive all'atto conclusivo di uno Slam, non è cosa da tutti.

Un filotto di vittorie entusiasmanti che hanno proiettato la 28enne campionessa italiana sino al quinto posto delle classifiche mondiali (a partire dal nuovo ranking che verrà stilato lunedì prossimo, oggi è in settima posizione). Tantissimi i punti Wta conquistati (senza dimenticare che a febbraio conquistò il Wta 1000 di Dubai). Ma con essi anche il montepremi in denaro che viene assegnato per ogni turno passato in questi due Major.

Solo facendo i conti legati a questo Wimbledon, Jasmine Paolini ha già incassato 1,66 milioni di euro. E se dovesse trionfare nello Slam sull'erba di Londra salirebbe a 3,2 mln.

Jasmine Paolini (foto Lapresse)



Aggiungiamo alla lista il Roland Garros? Grazie ai trionfi sulla terra rossa di Parigi la tennista italiana ha conquistato un prize money da 1,2 milioni di euro con il raggiungimento della finale nel torneo di singolare. Poi c'è da sommare quella nel doppio assieme a Sara Errani (battute dall'americana Coco Gauff e dalla ceca Katerina Siniakova, sognando però la rivincita alle Olimpiadi di Parigi 2024) che ha portato altri 147 mila euro. Il totale tra Roland Garros e Wimbledon quindi è di almeno 3 milioni di euro, sperando che non si fermi qui, ma incassi anche il premio per la vincitrice del torneo.

Jasmine Paolini in finale a Wimbledon contro Barbora Krejcikova. Chi vince? La sentenza dei bookmakers

A proposito: ma chi vince tra Jasmine Paolini e Barbora Krejcikova? La sensazione di tantissimi tifosi italiani è che questa volta, a differenza di Parigi, la nostra tennista sia la vera favorita. Ma... c'è un ma che preoccupa e inquieta i sogni di gloria. I bookmaker non sembrano essere d'accordo. I broker inglesi di William Hill puntano sulla ceca (numero 16 virtuale del ranking nelle prossime classifiche, ma numero 10 se conquisterà Wimbledon): 1,73 il suo successo (ossia se punti 1 euro e ne vinci 1,73) contro il 2,20 di Jasmine Paolini. Dall'Inghilterra all'Italia anche Sisal ha una visione simile: 1,75 contro 1 il trionfo della tennista ceca e 2,10 quello dell'italiana. A Jasmine il compito di smentirli con una nuova leggendaria impresa.



