Jen Selter, CR7 del fitness. "Incidente" video: resta... nuda con la zucca. Foto

Jen Selter, la CR7 del fitness. Che lato B!

Oltre 13 milioni di follower: Jen Selter (nome completo Jennifer Selter) è anche conosciuta come la CR7 del fitness. La 29enne americana (nata a Brooklyn) è numero uno al mondo nella sua disciplina sportiva.

Lato B da urlo (per alcuni è il più bello del mondo o comunque il più famoso del web) e fisico scolpito.





Jen Selter, lato B spettacolare per la CR7 del fitness. Ma nel video con la zucca

La cura del corpo è il mantra della bellissima Jen Selter. La fuoriclasse del fitness rassicura i suoi follower: "Tutti abbiamo insicurezze. Tutti abbiamo cose che cambieremmo se potessimo, ma anche con esse, dobbiamo imparare ad amare il nostro corpo".







Recentemente ha fatto il giro del web un suo video: mentre stava facendo alcuni esercizi con la zucca in mano (Halloween si avvicina), piegandosi sulle gambe, il body si è... aperto.





Jen Selter se n'è accorta quasi subito, è scoppiata in una risata e si è rannicchiata sul pavimento per proteggere il lato B che si era scoperto. Con grande autoironia ha poi pubblicato il video prima su Tik-Tok e poi su Instagram, con la scritta in alto a destra la scritta: "Fail" (vedi foto gallery). Inutile dire che il filmato è diventato subito virale.