Juve da record sui social e cambia logo contro la violenza sulle donne

La Juventus cambia il proprio logo: sui profili social del club bianconero, lo stemma ora appare... in arancione

La scelta della Juventus dipende dall'adesione alla campagna internazionale “Orange the World”, dedicata alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la cui ricorrenza cade giovedì 25 novembre.

La campagna è stata lanciata dalle Nazioni Unite, e prevede 16 giorni di attivismo dal 25 novembre al 10 dicembre di ogni anno, giornata internazionale per i diritti umani. L’iniziativa risale al 1991, e il colore arancione indica un “futuro più luminoso, libero dalla violenza contro donne e ragazze”.

L'adesione della Juve è particolarmente importante, in quanto la società torinese è l'unico club italiano nella top ten realizzata da Talkwalker sulla presenza delle squadre di calcio sui social network.

In assoluto, il club più popolare sui social è il Manchester United che, con oltre 260 milioni di interazioni, nel solo mese di ottobre, è il club di calcio europeo più chiacchierato sui social. A seguire il Barcellona con 150 milioni e sul gradino più basso del podio il Liverpool con 104,4 milioni di interazioni, quasi alla pari con il Paris Saint-Germain (104 milioni di interazioni).

La Juve entra nella top ten con oltre 22 milioni di interazioni social, 770 contenuti creati di cui 220 video, che hanno generato oltre 18 milioni di visualizzazioni in un solo mese.

“Le squadre di calcio, così come giocatori, federazioni e organizzatori hanno un grande potenziale in termini di engagement – commenta Francesco Turco, marketing executive di Talkwalker – Un flusso di conversazioni enorme, che oltretutto è in costante crescita. Dalle nostre rilevazioni vediamo che le squadre utilizzano nel 71% dei casi Twitter quando si tratta di condividere annunci o comunicazioni ufficiali, ma è Instagram la piattaforma che garantisce il maggior coinvolgimento della fan base. I team, infatti, ricevono in media l'83% delle loro interazioni da questo social”.

E la Juventus in questo non fa eccezione, infatti, mentre il maggior numero di contenuti che i bianconeri producono è postato su Twitter (48%) e Facebook (34%), l’engagement è pressoché totalitario per Instagram, che a fronte del solo 15% di contenuti postati genera il 91% delle interazioni.