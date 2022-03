Juve mercato da rivoluzione: un big per reparto e un nuovo ds

Calciomercato Juve, il club prepara un mercato estivo col botto: un big per difesa, centrocampo ed attacco e un nuovo ds da affiancare a Cherubini

I 70 milioni di euro spesi dalla Juventus per Vlahovic sono serviti a tornare a correre in campionato con 15 risultati utili consecutivi, di cui 10 vittorie, e il quarto posto in classifica ma non sono bastati per andare avanti in Champions League. La disfatta per 3-0 con il Villareal ha costretto il club a pensare seriamente al futuro e si prospetta una vera e propria rivoluzione in tutti i reparti ad eccezione del portiere.

Calciomercato Juve, un big per reparto

Per quanto riguarda la difesa, Chiellini ha firmato un biennale e sarà lui a decidere se continuare o meno, anche alla luce degli spareggi per il Mondiale di Qatar 2022 che l'Italia si giocherà con la Macedonia e poi probabilmente con il Portogallo. In ogni caso la Juventus sta lavorando per rinforzare la difesa e il primo nome sulla lista di Allegri è quello di Antonio Rudiger, in scadenza con il Chelsea in profonda crisi per la questione Ucraina. Il nodo per il difensore tedesco è l'ingaggio da 8 milioni di euro. Le alternative sono Bremer del Torino e Milenkovic della Fiorentina.

Sempre dal Chelsea, che si vocifera potrebbe essere acquistato da una cordata guidata da Gialuca Vialli, potrebbe arrivare il terzino sinitro Marcos Alonso ma si seguono anche Bellanova del Cagliari e Cambiaso del Genoa.

Per il centrocampo la Juventus starebbe sondando due piani differenti. Il primo prevede l'acquisto di una mezzala di altissimo livello e in questo caso il sogno è ritorno di Pogba, che però percepisce dal Manchester United uno stipendio da 15 milioni di euro. Il piano B è un regista con Locatelli che tornerebbe a fare la mezzala. Gli obiettivi sono il più abbordabile Jorginho, in scadenza con il Chelsea nel 2023, e il più costoso Frankie De Jong del Barcellona.

Per l'attacco invece resta in piedi la pista per Nicolò Zaniolo della Roma. Tra i nomi c'è anche quello del trequartista del Sassuolo, Giacomo Raspadori.

Calciomercato Juve: il piano è affiancare un ds esperto a Cherubini

La Juventus studia anche di affiancare all'attuale direttore sportivo Federico Cherubini, che è succeduto a Marotta dopo il passaggio all'Inter, un professionista più esperto che lo supporti nelle scelte. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i principali candidati per questo ruolo sono Cristiano Giuntoli del Napoli e Giovanni Sartori in uscita dall'Atalanta. Con il secondo ci sarebbero già stati dei contatti ma pare su di lui ci sia anche l'interessa di Parma e Bologna.

