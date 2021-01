Juve, Ronaldo rinnova a vita: Mendes tratta. E su Milik Auriemma svela...

JUVE-RONALDO A VITA/ JORGE MENDES TRATTA CON LA SOCIETA'

Juventus E Ronaldo insieme a vita? Ora è un'ipotesi concreta. Lo ha rivelato Sportitalia che ha parlato di un prolungamento di rapporto anche oltre la scadenza del contratto nel giugno del 2022. Negli ultimi mesi molte voci hanno accostato il portoghese ad altri lidi: Manchester United e Real Madrid su tutti (in entrambi i casi un ritorno), ma si è anche parlato di Qatar, sede dei prossimi Mondiali. Nei contatti tra il suo agente Jorge Mendes e la Juventus, si è parlato delle condizioni per andare avanti ancora dopo il 2022, ed eventualmente per quanto tempo.

JUVE-RONALDO A VITA/ NON E' UNA QUESTIONE DI SOLDI MA DI "BENESSERE PSICOLOGICO"

Sul piatto al momento non c'è una questione relativa ai soldi ma di "benessere psicologico" e di "adattamento alla realtà torinese" che "sta andando alla grande per lui e la sua famiglia", come scrive sempre Sportitalia. L'intesa economica quindi non dovrebbe essere un problema: entrambe le parti saprebbero che le cifre attuali (31 milioni di stipendio netti a stagione) andranno ritoccate verso il basso.

JUVE, MERCATO: MILIK VUOLE GIOCARE CON RONALDO

Ma c'è anche il mercato che tiene banco in casa bianconera e la ricerca di una punta da affiancare a Ronaldo, Morata e Dybala. Secondo quanto riferisce Raffaele Auriemma, giornalista vicino al Napoli, Milik ha scelto la Juve perchè vuole giocare con Cristiano Ronaldo. "La questione tecnica non c’entra più nulla - ha detto Auriemma su Radio Marte - I problemi sono ormai insormontabili. Milik, dopo il secondo infortunio, ha ricevuto la proposta di rinnovo del Napoli. La società azzurra credeva in lui, ma il polacco ha risposto non se ne parla. Allora cosa dovrebbe fare il Napoli? Lui non vuole giocare. Ha scelto la Juventus, lui vuole giocare con Cristiano Ronaldo. Lui è uno molto vanitoso. La sua decisione l’ha già presa da parecchio tempo”, ha concluso.