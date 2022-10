Juventus, Allegri resta in bilico. Antonio Conte-Luis Enrique a giugno. Rumors

Juventus, Allegri sotto esame

Max Allegri dopo la sconfitta sul campo del Maccabi Haifa era stato pubblicamente confermato da Andrea Agnelli sino al termine della stagione sulla panchina della Juventus. In campionato i bianconeri nelle ultime settimane sembrano aver invertito la rotta (anche se Napoli e Milan sono lontane e al momento il massimo dei sogni sembra essere una difficile qualificazione alla prossima Champions League), mentre la brutta sconfitta con il Benfica ha cancellato le residue speranza di ottavi di finale nella massima competizione calcistica europea per club. Nelle prossime cinque partite, prima della sosta per i Mondiali di Qatar 2022, Allegri e la Juve dovranno dare segnali importanti. Quattro match sono di campionato, contro Lecce (trasferta), Inter (casa), Verona (trasferta) e Lazio (casa) in campionato. Mentre la sfida contro il Paris Saint-Germain è fondamentale per difendere il terzo posto, che vorrebbe dire passaggio in Europa League.

Juventus, Antonio Conte torna al posto di Allegri?

La Juventus e Antonio Conte? Nelle ultime ore sono circolati rumors sul suo ritorno a Torino. Se ne parlò già un paio di estati fa, ma poi Agnelli puntò su un altro ritorno eccellente: quello di Max Allegri. Ora ecco le voci sul tecnico salentino nuovamente sulla panca bianconera. Conte nelle scorse ore ha spento le indiscrezioni ("Parlare di Juve è una mancanza di rispetto per me e per Allegri" le sue parole qualche giorno fa"). Però di certo Torino e i colori bianconeri gli è rimasta nel cuore e con il Tottenham ha un contratto in scadenza a fine anno. Paratici vorrebbe tenerlo a Londra e prolungare il matrimonio con gli Spurs, ma se la Juventus chiamasse...

Juventus, Antonio Conte? Attenti a Luis Enrique

Attenti anche al nome di Luis Enrique in quota Juventus. Il ct spagnolo guiderà la Spagna nei prossimi mondiali di calcio in programma in Qatar. Al termine della competizione deciderà se proseguire con le Furie Rosse o lasciare. Nel secondo caso la suggestione bianconera crescerebbe: i media catalani in queste ore stanno accostando l'ex allenatore di Roma e Barcellona alla Juve. Attenti però anche ad altre piste: Bayern Monaco, Atletico Madrid (Simeone eliminato nei gironi di Champions) e di Barcellona, dove la posizione di Xavi non sarebbe così sicura dopo la sconfitta pesante contro il Real Madrid nel campionato spagnolo e con il ko in Champions (girone che ha visto i blaugrana eliminati da Bayern e Inter). Tornando alla Juventus, al momento più defilate le candidature di Zidane (che potrebbe prendere in mano la nazionale francese dopo il Mondiale ricevendo il testimone da Deschamps) e Tomas Tuchel (l'ex Chelsea però è anche lui accostato alla panchina del Barcellona).