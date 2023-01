Juventus: altri 15 punti di penalizzazione per gli stipendi, ultima in serie A

Togliendo altri 15 punti, la Juventus sarebbe ultima a quota 8, a pari con la Cremonese

Altri 15 punti di penalizzazione per la Juventus, con conseguente tracollo all’ultimo posto in classifica? È la clamorosa ipotesi lanciata dal Corriere dello Sport, che anticipa le intenzioni della Procura Figc sulla famosa manovra stipendi: “La Juventus ora rischia un’altra “penalizzazione monstre” per la manovra stipendi, relativa agli accordi coi calciatori nelle stagioni 2019-20 e 2020-21".

"Dalle parti della sede federale di via Campania prefigurano un nuovo deferimento, un nuovo processo a fine marzo e almeno altri 15 punti di penalizzazione, oltre a una sanzione pecuniaria che andrebbe ‘da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto’. Sempre secondo il quotidiano sportivo, Chiné sarebbe pronto a tirare in ballo, oltre all’articolo 31 che cita l’illecito amministrativo, l’aggravante dell’articolo 14 comma 1 lettera C, accusando il club di aver ‘indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o ad arrecare danni all’organizzazione federale’.

Entro lunedì 30 gennaio, inoltre, la Corte d’Appello della Figc pubblicherà le motivazioni della sentenza sul caso plusvalenze (-15 punti e varie inibizioni ai dirigenti): da questo atto si dovrebbe finalmente capire come mai la Juventus è stata l’unica squadra sanzionata, anche se è ormai notorio che per realizzare una plusvalenza fittizia serve un accordo concertato tra almeno due società.

