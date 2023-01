Caso Juventus: "Plusvalenze? Riapriamo Calciopoli" - IL DOSSIER DI MOGGI/Audio

Juventus: il dossier di Luciano Moggi su Calciopoli, ascolta la versione integrale in podcast



Sulla testa della Juventus pende una vera e propria spada di Damocle. Come se non bastassero le enormi difficoltà che la squadra di Max Allegri sta manifestando sul campo, i nove punti di penalizzazione richiesti dal procuratore federale Giuseppe Chinè potrebbero trasformare una stagione mediocre in un vero e proprio dramma sportivo. E sarebbe solo l’inizio.

Nella giornata di venerdì 20 gennaio, infatti, si è svolta l’udienza del processo sportivo sul caso plusvalenze fittizie, inizialmente chiuso dalla procura federale con la motivazione che fosse “impossibile” stabilire il reale valore dei calciatori. In seguito alle indagini della magistratura ordinaria (che sono quelle che maggiormente preoccupano la Juventus), Chinè ha chiesto la riapertura del processo sportivo sulla base delle nuove prove emerse.

E’ su questo che deve decidere la Corte d'Appello della Federcalcio, la cui pronuncia è attesa in tempi brevissimi, ovvero entro lunedì 23. Oltre alla pesante penalizzazione della squadra bianconera, Chinè ha chiesto 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per l'ex ds Fabio Paratici, 10 mesi per Cherubini, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene. Inoltre, sono coinvolte nel procedimento altre otto società: Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara.

Sui guai della Juventus si è espresso in maniera eloquente Luciano Moggi, ex d.g. della società bianconera. A suo modo di vedere, invece che il caso-plusvalenze bisognerebbe riaprire un altro caso, altrettanto clamoroso: Calciopoli. Moggi lo aveva detto intervenendo a sorpresa all’assemblea degli azionisti bianconeri di fine 2022, ringraziando il dimissionario Andrea Agnelli per il lavoro svolto e consegnandogli una chiavetta usb con il suo dossier su Calciopoli: “Qui c’è un cofanetto con una chiave, abbiamo fatto molta fatica a farlo, ci abbiamo impiegato sei anni. C’è tutta Calciopoli. Se è vero che è stato riaperto il caso delle plusvalenze perché pensano di aver trovato cose nuove, dovrebbe essere riaperto Calciopoli che è una ferita che non si rimargina né per noi né per la Juve”.

Il dossier è una vera e propria autodifesa a tutto campo, con la quale Moggi spiega la sua versione dei fatti e difende a spada tratta sia se stesso che la Juventus, a suo tempo diventata “un giocattolo nelle mani di tanti, soprattutto dei media”.

Nella sua intervista ad affaritaliani.it, Moggi spiega che nel dossier “non ci sono invenzioni, ma dati oggettivi. Analizzandolo, si capisce perfettamente che allora la Juventus doveva lottare contro la Lega, la Figc, il Coni e i designatori arbitrali. Emerge chiaramente dall'ascolto delle voci delle persone coinvolte, tutte riconoscibilissime. Per certi versi, è anche buffo ascoltare quei discorsi. Invece non è stato per nulla divertente finire in quel tritacarne giudiziario che è toccato a noi e che non auguro proprio a nessuno, soprattutto a chi ha famiglia”.

E allora analizziamo questo dossier. Affaritaliani.it pubblica la versione integrale di “Le verità nascoste”, il podcast realizzato da Radio Bianconera, emittente diretta da Antonio Paolino.

Buon ascolto, a ciascuno di voi lettori il giudizio su questa vicenda, che ha così profondamente segnato la storia e l'immagine del calcio italiano.





Prima Parte

Seconda Parte

Terza Parte

Quarta Parte

Quinta Parte

Sesta Parte

Settima Parte

Ottava Parte

Nona Parte

Decima Parte

Undicesima Parte