Juventus, bilancio 2021: si va verso perdite da quasi 200 milioni

Juventus, bilancio 2021: i dati di Exor confermano una perdita di almeno 190 milioni di euro. Solo da gennaio a giugno si sono persi 77 milioni

La Juventus potrebbe chiudere il bilancio 2020-21, che si è concluso il 30 giugno scorso, con una perdita di quasi 200 milioni di euro. L'impatto del Covid-19 è stato molto duro sui conti dei bianconeri. Come riporta Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, stando ai dati semestrali sul club di Torino diffusi da Exor il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 si è chiuso in rosso di 77 mlioni di euro, a cui si sommano 113,7 milioni persi dalla Juventus nel primo semestre (30 giugno - 31 dicembre 2020). In totale si arriva quindi a una cifra di quasi 191 milioni di euro. Il valore definitivo verrà stabilito dal cda della Juventus in programma tra il 13 e il 16 settembre.

Da valutare quanto i dati diffusi da Exor tengano in considerazione dal punto di vista contabile alcune operazioni di mercato come le cessioni di Romero, riscattato dall'Atalanta e poi ceduto in prestito al Tottenham, e Cristiano Ronaldo al Manchester United. Bisogna comunque considerare che il cda della Juventus ha già dato l'ok a un aumento di capitale da 400 milioni di euro di cui Exor ha già confermato verserà la parte di sua competenza.