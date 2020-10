Juventus e gli scudetti di calciopoli: "Faremo ogni tentativo per riaverli"

La Juventus non molla sugli scudetti di calciopoli. Il club bianconero sta lottando per riavere i due titoli vinti sul campo e poi revocati dalla sentenza della Commissione di Appello Federale (uno non assegnato e il secondo dato poi all'Inter). «Abbiamo nel corso degli anni spedito tutte le azioni a tutela della società per ottenere quanto dovuto. Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al TAR che da ultimo abbiamo proposto, avverso la decisione degli organi della Giustizia Sportiva del Coni. Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla società», è la risposta data, via Internet, all'azionista Andrea Danubi in cui la Juve ribadisce la propria posizione su Calciopoli e quanto accaduto dopo.

D'altronde all'Allianz Stadium figurano anche gli scudetti tolti alla Juventus (stagioni 2004/05 e 2005/06) e il club bianconero non si è mai arreso su questo punto. Va ricordata la decisione del Collegio di Garanzia del Coni, lo scorso 6 novembre aveva "dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla Juventus", e le sentenze precedenti dello stesso Collegio di Garanzia, del Tribunale e della Corte di Appello Federale Nazionale della FIGC pronunciate l'11 luglio e il 6 agosto 2019.