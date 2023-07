Juventus, John Elkann vende il club? L'indizio terrorizza i tifosi bianconeri

Juventus e Jeep, divorzio nel 2024? Addio al main sponsor di Exor?

Juventus e Jeep si diranno addio fra meno di un anno? La partnership made in Exor, cassaforte della famiglia Agnelli, è in scadenza al 30 giugno 2024 potrebbe non essere rinnovata (complice anche la contrazione del mercato automobilistico) tanto che, secondo Tuttosport la ricerca di un nuovo main sponsor è già iniziata e la tournée negli Stati Uniti potrebbe essere il primo passo per cercare brand interessati ad andare in gol sulla maglia bianconera (senza dimenticare possibili interessi dall'Arabia Saudita, che sta investendo a 360 gradi nel calcio in queste settimane). Il Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, Francesco Calvo se queste indiscrezioni dovessero essere confermatre avrebbe una missione importante da portare a termine, perchè l'attuale sponsorizzazione vale 45 milioni. Compito ancor più complicato se pensiamo che l'Inter finalista di Champions League ha trovato l'accordo con Paramount+ a 20 milioni e Fly Emirates per il Milan ne mette 30 milioni bonus compresi.

Juventus, addio a Jeep e poi cessione di Elkann?

Ma, queste voci sulla chiusura del matrimono da parte di Jeep alla Juventus dopo 11 anni secondo calciomercato.com potrebbero essere l'indizio di un addio più importante: quello di John Elkann ed Exor alla Vecchia Signora. Negli ultimi mesi qualche scenario è uscito qua e là, ma senza trovare mai reali riscontri al di là delle suggestioni.

Però "John Elkann che, con l'uscita di scena del cugino Andrea Agnelli, sta sempre più aprendo all'idea prima di cedere parte del pacchetto azionario del club bianconero, magari con l'ingresso di un socio di minoranza e poi, come più volte paventato da diversi "insiders" o piccoli azionisti (Luciano Moggi su tutti) vendere completamente le sue quote uscendo di scena dopo 100 anni di storia bianconera", scrive calciomercato.com.