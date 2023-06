Juventus fa il prezzo per Chiesa e un assist a Dybala! Calciomercato news

Juventus, il prezzo di Chiesa: servono 60 milioni

C'è la fila per Federico Chiesa, ma tutto dipenderà dalle offerte. La Juventus non considera nessuno incedibile, però neppure svende. Ecco dunque che il Newcastle (non pago di aver strappato Tonali al Milan) è in prima fila, ma appena dietro al club del fondo Pif ecco Liverpool e Aston Villa, con Bayern Monaco e Paris Saint Germain che osservano e potrebbero entrare in gioco. Il prezzo dell'attaccante esterno bianconero? Con 60 milioni la Juve potrebbe trattare.

Juventus-Zaniolo? Galatasaray andrebbe su Dybala

Nicolò Zaniolo ha ufficialmente aperto alla Juventus: l'ex mezzapunta della Roma è stato chiaro, o resta al Galatasaray o veste la maglia bianconera. Altre ipotesi non sono nella sua testa questa estate. E la Juve prendendo il calciatore azzurro potrebbe fare un involontario assist a.... Paulo Dybala. Secondo calciomercato.it, il club turco con i soldi della cessione di Zaniolo sta pensando alla Joya (che ha una clausola da 12 milioni per l'estaero e 20 per l'Italia: quest'ultima annullabile dalla Roma ma solo aumentando l'ingaggio da 3,8 mln a quota 6). L'idea sarebbe quella di formare una super coppia d'attacco made in Argentina: Icardi-Dybala. Ammesso che riescano a trattenere Maurito, il cui prestito dal Psg è scaduto: lui a Istanbul si è trovato bene (e ha condotto la squadra a conquistare il titolo nazionale a suon di gol: 22 in campionato), ma restano in piede le ipotesi italiane che portano proprio alla Juventus (se dovesse partire Vlahovic) o magari al Milan. Un indizio social di Wanda Nara (poi cancellato) nelle scorse ore aveva fatto riflettere...

Calciomercato Juventus: Weah, Parisi, Vlahovic, Milinkovic Savic e Fresneda

In pillole. Visite mediche per Timothy Weah (figlio di Re George): il classe 2000 nazionale americano ex Lille sarà il nuovo esterno destro bianconero prendendo l'eredità di Cuadrado. Sulla fascia sinistra la Juve spinge per Fabio Parisi: 7-8 milioni più il cartellino di Ranocchia l'offerta, 10 + contropartita tecnica la richiesta per il 23enne da parte dell'Empoli. Dusan Vlahovic? Dalla Spagna arrivano conferme sull'interesse del Real Madrid, ma non è il primo nome nella lista. I blancos hanno in testa Mbappè, non perdono di vista Osimhen (che però ha un accordo con il Bayern Monaco: i tedeschi dovranno ora convincere il Napoli a cederlo) e nelle scorse ore sono uscite indiscrezioni anche su Lautaro Martinez. Milinkovic Savic: il Sergente della Lazio piace sempre e molto, ma dopo il rinnovo di Rabiot è tutto fermo e la pista può tornare a scaldarsi solo se la Juve dovesse riuscire a piazzare alcuni esuburi (Arthur, Zakaria e McKennie). La società bianconera avrebbe chiesto al Valladolid informazioni su Ivan Fresneda, terzino sinistro spagnolo classe 2004: secondo "El Mundo Deportivo", la richiesta è di 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, che sarebbe seguito anche da Barcellona, Borussia Dortmund e Milan.

CLAUDIO CHIELLINI È IL NUOVO HEAD OF NEXT GEN AREA

Claudio Chiellini, a partire dal 1° luglio 2023, sarà l’Head of Next Gen Area della Juventus. Un ritorno a casa, per lui, dopo il percorso in bianconero iniziato nel 2014 e concluso nel giugno 2021 per vivere l’esperienza da direttore sportivo del Pisa, in Serie B. Due le stagioni con il club toscano: nella prima, terzo posto in B, con il sogno promozione tramontato all’ultimo passo, nella finale Playoff contro il Monza, promosso in A dopo i tempi supplementari al termine di un doppio confronto di altissimo livello; nella seconda, quella appena conclusa, invece, undicesimo posto in classifica, a due punti dalla zona Playoff.

Ora il ritorno alla Juventus, per prendere in mano un asset chiave per il club, la Next Gen, che lui ha visto nascere e di cui è stato Team Coordinator per tre stagioni, accompagnandola nei suoi primi anni di vita.