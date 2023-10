Juventus senza Fagioli fino a maggio? Fabian Ruiz e... 2 colpi a gennaio

Juventus senza Fagioli: Giuntoli pensa a Fabian Ruiz

La Juventus perderà Nicolò Fagioli per sette mesi (possibile rientro in campo alla pentultima di campionato contro l'Udinese), attende di capire il destino di Paul Pogba e nel mercato di gennaio dovrà forzatamente far qualcosa per rinforzare un reparto di centrocampo che era già corto e necessitava di rinforzi. Un colpo è probabile, due sono possibili se dovessero esserci le condizioni giuste.

Fabian Ruiz, sfida Juventus e Atletico Madrid sul mercato di gennaio

Il nome più caldo in queste ore in ottica Juventus è una vecchia conoscenza di Cristiano Giuntoli: si tratta di Fabian Ruiz. Fu lui a portarlo a Napoli nel luglio 2018 dal Betis Siviglia (pagando la clausola rescissoria da 30 milioni). Nell'estate 2022 il centrocampista spagnolo venne poi venduto al Psg e oggi da Parigi il ragazzo potrebbe andarsene. Il motivi' In estate è arrivato Luis Enrique, che gli sta concedendo poco spazio (sette presenze con una sola partita giocata da titolare per tutti i 90 minuti). Fabian Ruiz è giocatore eclettico (può giocare in un centrocampo sia a due che a tre) e conosce bene la nostra serie A: il 27enne spagnolo sarebbe il profilo giusto da mettere a disposizione di Max Allegri. Bisogna però vincere la concorrenza dell'Atletico Madrid (che punta sullo scambio con Marcos Llorente) e cercare di convincere il Psg a dare l'ok per il prestito del cartellino (al momento il club francese valuta il giocatore 25-30 milioni, ma c'è tempo per ammorbidere le richieste e trattare).

Juventus alla finestra per Zielinski

Un altro giocatore con un 'Dna' Napoli piace alla Juventus di Cristiano Giuntoli per rinforzare il centrocampo: si tratta di Piotr Zielinski: il 29enne jolly di centrocampo (giocatore dinamico e con senso del gol) però sembra più un'opportunità estiva visto che è in scadenza di contratto con il club campione d'Italia e la Juve vigila la situazione.

Juventus, obiettivo Samardzic dall'Udinese per gennaio

Si diceva: uno o due colpi nel mercato di gennaio per la Juventus. Un altro nome interessante è quello del 21enne talento serbo Lazar Samardzic: se l’Udinese dovesse aprire al prestito oneroso con obbligo di riscatto (formula con cui il centrocampista era stato a un passo dall’Inter in estate) la pista si scalderebbe molto. Altrimenti bisognerà rinviare l'assalto a giugno.

Lazar Samardzic (foto Lapresse)



juventus, idea Pierre-Emile Hojbjerg dal Tottenham

Piace anche il 28enne danese Pierre-Emile Hojbjerg, giocatore forte fisicamente che può giocare in mezzo o a tutta fascia sulla destra: la società bianconera lo segue, ma per adesso il Tottenham non sembra avere l'esigenza di prestarlo e chiede 30 milioni. Su queste basi è difficile pensare a una trattativa nel mercato invernale. Ma, come nel caso di Fabian Ruiz sta trovando poco spazio in campo (pure lui sette presenze e molti spezzoni) e gli Spurs potrebbero ammordire le loro attuali certezze più avanti.