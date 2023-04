Juventus ha vinto il ricorso: ufficiale. La sentenza

Juventus ricorso vinto: curva bianconera aperta contro il Napoli

Juventus-Napoli si giocherà con la curva bianconera aperta. Anche le camere unite, alle quali era stata rimessa la decisione dalla Corte d’appello della Federcalcio, hanno accolto il ricorso presentato dal club bianconero. Il giudice sportivo aveva sanzionato gli insulti razzisti all’indirizzo di Lukaku, nel match di Coppa Italia contro l’Inter, con la squalifica del settore per una partita casalinga. La Juve aveva sottolineato il lavoro e la disponibilità mostrata sin da subito nell’individuazione dei tifosi che si erano resi protagonisti dei “buu” contro l’attaccante nerazzurro.

Juventus, Curva aperta contro il Napoli! Vinto il ricorso

"La Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sezioni Unite, presieduta da Carmine Volpe, ha accolto il ricorso presentato dalla Juventus FC avverso la sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello Juventus Stadium denominato 'Tribuna sud primo anello' privo di spettatori, in relazione alla gara di semifinale di andata della Coppa Italia Frecciarossa Juventus-Inter, giocata lo scorso 4 aprile. In riforma della decisione impugnata, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazioni ai 'cori insultanti e alle grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Romelu Lukaku', è stata annullata. Lo scorso 14 aprile la prima sezione della Corte Sportiva d’Appello aveva sospeso il provvedimento rimettendo la cognizione del reclamo della Juventus alle Sezioni Unite". È la nota della Figc sul ricorso della Juventus per la chiusura della Curva a seguito dei buu razzisti nei confronti dell'attaccante belga dell'Inter dopo il rigore dell'1-1 in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia.

Curva Juventus, il dispositivo della Figc

"Nell’udienza fissata il 19 aprile 2023, tenutasi in videoconferenza, a seguito del reclamo con procedimento d’urgenza numero 233/CSA/2022-2023, proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. in data 10.04.2023 avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato 'Tribuna sud primo anello' privo di spettatori, in relazione alla gara di Coppa Italia Frecciarossa Juventus/Internazionale del 04.04.2023; uditi gli Avv.ti Maria Turco e Luigi Chiappero per la reclamante, il Dott. Luca Scarpa per la Procura Federale; ha pronunciato il seguente dispositivo: accoglie il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione irrogata", si legge nel comunicato della Figc.

Juventus al Collegio di Garanzia, il procuratore: «Non motivata la penalità di 15 punti»

E poi c'è il ricorso più importante e atteso in casa Juventus: quello sulla penalizzazione di 15 punti. Il procuratore generale dello sport Ugo Taucer, intervenuto all'udienza innanzi al Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni ha suggerito di rinviare alla corte d'appello della Figc la sentenza di condanna per il caso plusvalenze per rimodulare la sanzione rispetto al -15 inflitto alla Juventus nell'ultimo grado di giudizio. "Nel perimetro dei miei poteri nei confronti della procura federale, dal mio punto di vista non ho rilievi che posso essere mossi. Ritengo che l'operato della procura federale sia stato corretto. Mi sento quindi di affermare che le argomentazioni di controparte non colgono il punto e riterrei di confermare l'ipotesi accusatoria e quindi sono per l'inammissbilita' della pronuncia", ha spiegato Taucer, "ma con un'eccezione: rispetto all'articolo 4 sotto il profilo della 'carente' motivazione temo che effettivamente il profilo di colpa, nella sanzione in punti alla squadra vi sia una 'carenza' da apprezzare e valutare in un nuovo giudizio, quindi a un rinvio per un nuovo giudizio da parte della Corte".

Juventus: "Annullare la penalizzazione di 15 punti"

"La sentenza impugnata è sbagliata, piena di errori, per questo chiediamo l'annullamento senza rinvio. La Juventus per le plusvalenze è già stata prosciolta con sentenza definitiva del maggio '22": lo ha detto Maurizio Bellacosa, legale della Juventus, nel corso del dibattimento, appena concluso, per il ricorso al Collegio di Garanzia presentato dal club bianconero cotnro il -15 in classifica per il caso plusvalenze. "Cosa è cambiato? Sono arrivate le 14mila pagine degli atti di Torino, ma davvero c'è qualcosa che fornisca prova dei valori gonfiati? No, c'è solo un contesto generale. Nulla che cambi il proscioglimento di maggio 2022".