Juventus-Inter, Bastoni-Zakaria, rigore negato? MOVIOLA di Marelli (e Cesari)

La Juventus reclama un rigore non concesso nel secondo tempo del match contro l'Inter dall'arbitro Irrati e dal Var Mazzoleni: un pestone di Bastoni ai danni di Zakaria che avrebbe potuto portare i bianconeri sul dischetto con la possibilità di pareggiare l'incontro (vinto 1-0 con gol di Calanahoglu sempre su rigore). C'era o non c'era? Vediamo cosa ha detto l'ex arbitro Luca Marelli commentando l'episodio da moviola su Dazn.

Juventus-Inter, Bastoni su Zakaria era rigore? La moviola di Marelli

"E' un episodio davvero molto al limite, Irrati fischia punizione perché il fallo di Bastoni su Zakaria c'è. Probabilmente l'intervento è avvenuto sulla linea ma non c'è una immagine chiara e per questo il VAR non è intervenuto", le parole di Luca Marelli commentando il contrasto Bastoni-Zakaria nell'area dell'Inter che non ha portato alla concessione del rigore per la Juventus.

Juventus-Inter, il rigore per i nerazzurri: contrasto Morata-Dumfries e penalty ripetuto da Calhanoglu. La moviola di Luca Marelli

L'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato anche il gol dell'Inter nel primo tempo del Derby d'Italia. Sul fallo di Morata ai danni di Dumfries ha spiegato: "E' un rigore non chiarissimo. C'è uno step on foot che non è pieno, Morata prende la parte anteriore del piede di Dumfries... Ma una volta che Irrati viene chiamato dinanzi allo schermo non può non dare rigore". Sul rigore ripetuto: "Il tiro di Calhanoglu viene ribattuto da Szczesny, poi il turco segna ma Irrati segnala fallo in attacco. Dopo una lunga revisione, Mazzoleni però indica a Irrati di ripeterlo perché De Ligt è entrato prima in area di rigore e ha impattato sull'azione. Ma è un errore: Calhanoglu sulla ribattuta arriva per primo, non c'è fallo in attacco e doveva esserci un on field review per convalidare la rete, non per ripetere il calcio di rigore", ha detto a Dazn.

