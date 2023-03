Juventus-Kean, il club bianconero ha deciso il suo futuro: ufficiale

Juventus-Kean: riscatto dall'Everton

Una domenica nera per Moise Kean (espulso all'89° di Roma-Juve, 40 secondi dopo essere entrato in campo e Allegri ha annunciato una "grossa multa" per lui), ma ora una bella notizia per l'attaccante bianconero: la Juventus ha esercitato l'obbligo di riscatto dall'Everton come previsto dall'accordo con i Toffees siglato nell'estate del 2021.

Juventus-Kean, le cifre del riscatto dall'Everton

Moise Kean diventa un giocatore bianconero a titolo definitivo per 28 milioni di euro (ai quali si aggiungono 7 milioni di bonus in caso di raggiungimento di determinati obiettivi). Nel 2019 era stata la Juve a vendere la punta all'Everton per 27,5 milioni. Dopo un anno il prestito al Paris Saint Germain (dove segnò 17 reti stagionali) non venne riscattato.

Juventus-Kean: 7 gol in stagione per l'attaccante bianconero

Kean era tornato alla Juventus nell'estate 2021 in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni già raggiunte, divetando quindi a tutti gli effetti un giocatore bianconero.

In questa stagione l'attaccante bianconero ha segnato 7 reti in 32 partite tra campionato e coppe (5 in 23 di campionato - uno ogni 162 minuti - a cui va aggiunta un gol nelle 5 presenze di Champions e uno in due match di Coppa Italia), superato già il risultato del 2021/22, quando in 42 presenze aveva siglato 6 centri tra tutte le competizioni.

(SEGUE / JUVENTUS, NON KEAN: UN ADDIO UFFICIALE. RISCATTO DEL GENOA PER...)