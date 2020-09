Juventus-Luis Suarez ore "contate". Mendes offre Adama Traorè alla Juve

Juventus-Luis Suarez

Luis Suarez vuole la Juventus e ha le ore contate a Barcellona. Secondo 'Deportes Cuatro', il 33enne attaccante uruguaiano è vicino a vestire la maglia bianconero anche se, come noto, tutto è legato all'ottenimento del passaporto comunitario di Suarez che ha trovato un accordo biennale col club bianconero da 10 milioni di euro netti a stagione (l'addio di Gonzalo Higuain - vicini alla rescissione e tentazione Inter Miami per il Pipita - permette di liberare soldi per l'ingaggio del campione sudamericano).

Juventus-Dzeko? Edin più vicino... alla Roma

"La Juventus è la sua meta prescelta. Nonostante la permanenza di Messi, Suarez è convinto che il suo ciclo al Barça sia finito e adesso sta risolvendo le ultime questioni legate alla buonuscita", scrive Deportes Cuatro. Luis Suarez è l'obiettivo numero uno della Juve, mentre Cavani e Dzeko (la Roma è pronta a prolungare al 2023 il suo contratto e chiudere ogni discussione) sono alternative nel caso dovessero sorgere problemi con il tesseremento dell'attaccante blaugrana.

Juventus, Jorge Mendes offre Adama Traorè

Juventus su Adama Traoré? Secondo calciomercato.com è stato Jorge Mendes a offrire l'esterno di fascia in scadenza nel 2023 con il Wolverhampton, "che ha deciso di lasciare dopo due stagioni e un bilancio di 7 gol in 90 partite". Il giocatore ha saltato le sfide contro Germania e Ucraina perché positivo al coronavirus (poi ha superato). I Wolves sono pronti ad ascoltare le offerte per Adama Traoré, talento uscito dal settore giovanile del Barcellona, sbarcato al Molineaux nel 2018 dal Middlesbrough per circa 18 milioni di sterline. Il ragazzo piace anche a Liverpool e Manchester City, ma sin qui tutto è rimasto fermo per la richiesta da 70 mln sul suo cartellino. Jorge Mendes è al lavoro per sbloccare la situazione. La Juventus è alla finestra e potrebbe fare una mossa se riuscirà a perfezionare le cessioni di Douglas Costa e Bernardeschi. A proposito di Douglas Costa: il brasiliano è stato anche accostato all'Atletico Madrid in uno scambio con Alvaro Morata che porterebbe a una doppia plusvalenza e permettere di ai due club di prendere due giocatori molti utili ai moduli dei rispettivi allenatori.

Juventus-Dybala verso il prolungamento

Intanto è più vicino il prolungamento del contratto di Paulo Dybala. Si va verso un accordo fino al 2025 con ingaggio in sensibile crescita rispetto agli attuali emolumenti. Secondo Tuttosport si passerà "dai 7 milioni di euro netti più bonus si varcherà la soglia dei 10 milioni grazie ai premi variabili".