Juventus-Napoli, Inter-Milan, Milan-Juventus e... Serie A: quando si giocano anticipi e posticipi

Serie A, anticipi e posticipi della 5a giornata: Juventus-Napoli si gioca di sabato, Inter-Milan domenica sera

Ufficiali date e orari delle partite di serie A dalla quinta alla tredicesima giornata di campionato. Tanti i big match in programma: da Inter-Milan (domenica 22 settembre alle 20:45) a Juventus-Napoli (sabato 21 settembre alle 18), passando per Inter-Juventus (domenica 27 ottobre alle 18) o Milan-Juventus (23 novembre alle 18). Il prossimo blocco di anticipi e posticipi di Serie A è previsto per mercoledì 9 ottobre, con il resto del girone d’andata (dalla quattordicesima alla diciannovesima giornata).

Serie A, calendario anticipi-posticipi 5ª-13ª giornata

QUINTA GIORNATA DI SERIE A

Cagliari-Empoli venerdì 20 settembre ore 18.30

Verona-Torino venerdì 20 settembre ore 20.45

Venezia-Genoa sabato 21 settembre ore 15

Juventus-Napoli sabato 21 settembre ore 18

Lecce-Parma sabato 21 settembre ore 20.45

Fiorentina-Lazio domenica 22 settembre ore 12.30

Monza-Bologna domenica 22 settembre ore 15

Roma-Udinese domenica 22 settembre ore 18

Inter-Milan domenica 22 settembre ore 20.45

Atalanta-Como lunedì 23 settembre ore 20.45

SESTA GIORNATA DI SERIE A

Milan-Lecce venerdì 27 settembre ore 20.45

Udinese-Inter sabato 28 settembre ore 15

Genoa-Juventus sabato 28 settembre ore 18

Bologna-Atalanta sabato 28 settembre ore 20.45

Torino-Lazio domenica 29 settembre ore 12.30

Como-Verona domenica 29 settembre ore 15

Roma-Venezia domenica 29 settembre ore 15

Empoli-Fiorentina domenica 29 settembre ore 18

Napoli-Monza domenica 29 settembre ore 20.45

Parma-Cagliari lunedì 30 settembre ore 20.45

SETTIMA GIORNATA DI SERIE A



Napoli-Como venerdì 4 ottobre ore 18.30

Verona-Venezia venerdì 4 ottobre ore 20.45

Udinese-Lecce sabato 5 ottobre ore 15

Atalanta-Genoa sabato 5 ottobre ore 18

Inter-Torino sabato 5 ottobre ore 20.45

Juventus-Cagliari domenica 6 ottobre ore 12.30

Bologna-Parma domenica 6 ottobre ore 15

Lazio-Empoli domenica 6 ottobre ore 15

Monza-Roma domenica 6 ottobre ore 18

Fiorentina-Milan domenica 6 ottobre ore 20.45

OTTAVA GIORNATA DI SERIE A

Como-Parma sabato 19 ottobre ore 15

Genoa-Bologna sabato 19 ottobre ore 15

Milan-Udinese sabato 19 ottobre ore 18

Juventus-Lazio sabato 19 ottobre ore 20.45

Empoli-Napoli domenica 20 ottobre ore 12.30

Lecce-Fiorentina domenica 20 ottobre ore 15

Venezia-Atalanta domenica 20 ottobre ore 15

Cagliari-Torino domenica 20 ottobre ore 18

Roma-Inter domenica 20 ottobre ore 20.45

Verona-Monza lunedì 21 ottobre ore 20.45

NONA GIORNATA DI SERIE A

Udinese-Cagliari venerdì 25 ottobre ore 18.30

Torino-Como venerdì 25 ottobre ore 20.45

Napoli-Lecce sabato 26 ottobre ore 15

Bologna-Milan sabato 26 ottobre ore 18

Atalanta-Verona sabato 26 ottobre ore 20.45

Parma-Empoli domenica 27 ottobre ore 12.30

Lazio-Genoa domenica 27 ottobre ore 15

Monza-Venezia domenica 27 ottobre ore 15

Inter-Juventus domenica 27 ottobre ore 18

Fiorentina-Roma domenica 27 ottobre ore 20.45

DECIMA GIORNATA DI SERIE A

Cagliari-Bologna martedì 29 ottobre ore 18.30

Lecce-Verona martedì 29 ottobre ore 18.30

Milan-Napoli martedì 29 ottobre ore 20.45

Empoli-Inter mercoledì 30 ottobre ore 18.30

Venezia-Udinese mercoledì 30 ottobre ore 18.30

Atalanta-Monza mercoledì 30 ottobre ore 20.45

Juventus-Parma mercoledì 30 ottobre ore 20.45

Genoa-Fiorentina giovedì 31 ottobre ore 18.30

Como-Lazio giovedì 31 ottobre ore 20.45

Roma-Torino giovedì 31 ottobre ore 20.45

UNDICESIMA GIORNATA DI SERIE A

Bologna-Lecce sabato 2 novembre ore 15

Udinese-Juventus sabato 2 novembre ore 18

Monza-Milan sabato 2 novembre ore 20.45

Napoli-Atalanta domenica 3 novembre ore 12.30

Torino-Fiorentina domenica 3 novembre ore 15

Verona-Roma domenica 3 novembre ore 18

Inter-Venezia domenica 3 novembre ore 20.45

Empoli-Como lunedì 4 novembre ore 18.30

Parma-Genoa lunedì 4 novembre ore 18.30

Lazio-Cagliari lunedì 4 novembre ore 20.45

DODICESIMA GIORNATA DI SERIE A

Genoa-Como giovedì 7 novembre ore 20.45

Venezia-Parma venerdì 8 novembre ore 18.30

Lecce-Empoli venerdì 8 novembre ore 20.45

Cagliari-Milan sabato 9 novembre ore 18

Juventus-Torino sabato 9 novembre ore 20.45

Atalanta-Udinese domenica 10 novembre ore 12.30

Fiorentina-Verona domenica 10 novembre ore 15

Roma-Bologna domenica 10 novembre ore 15

Monza-Lazio domenica 10 novembre ore 18

Inter-Napoli domenica 10 novembre ore 20.45

TREDICESIMA GIORNATA DI SERIE A

Verona-Inter sabato 23 novembre ore 15

Milan-Juventus sabato 23 novembre ore 18

Parma-Atalanta sabato 23 novembre ore 20.45

Genoa-Cagliari domenica 24 novembre ore 12.30

Como-Fiorentina domenica 24 novembre ore 15

Torino-Monza domenica 24 novembre ore 15

Napoli-Roma domenica 24 novembre ore 18

Lazio-Bologna domenica 24 novembre ore 20.45

Empoli-Udinese lunedì 25 novembre ore 18.30

Venezia-Lecce lunedì 25 novembre ore 20.45