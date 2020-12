Barcellona-Juventus tv: Canale 5 o Sky? Ecco dove vedere la Juve in Champions

Barcellona-Juventus, ci siamo. Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo, sfida nella sfida al Camp Nou. Juve e Barça sono già qualificate per gli ottavi di Champions League (eliminate Dinamo Kiev e Fenecvaros). I bianconeri per vincere il girone devono vincere e ribaltare lo 0-2 dell’andata: serve un successo con tre goal di scarto, o con due goal di scarto ma segnando almeno tre goal. Ecco una guida veloce per seguire Barcellona-Juventus in tv e streaming,

Barcellona-Juventus tv Canale 5

Barcellona-Juventus sarà trasmessa in tv su Canale 5. Diretta dalle 21 con telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena.

Barcellona-Juventus tv Sky

Barcellona-Juventus sarà trasmessa in diretta tv da Sky: su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Barcellona-Juventus streaming

Barcellona-Juventus in diretta streaming. Su Sky Go e Now Tv (acquistando pacchetti specifici). Ma anche in chiaro sulla piattaforma online Mediaset Play collegandosi al sito.

Barcellona-Juventus radio

Barcellona-Juventus sarà raccontata su Radio Rai1 con la cronaca di Francesco Repice e il commento tecnico di Massimo Orlando.

Barcellona-Juventus probabili formazioni

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen, Junior, Mingueza, De Jong, Alba; Pjanic, Busquets; Griezmann, Messi, Dembele; Braithwaite.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Arthur, McKennie, Chiesa; Morata, Ronaldo.