Coronavirus, Dybala ancora positivo? L'entourage della Joya spiega che...

Coronavirus, Dybala ancora positivo al Covid-19? L'entourage: "In attesa esito esami"

Paulo Dybala ancora positivo al coronavirus dopo 39 giorni, riporta il media spagnolo 'El Chiringuito de Jugones': stando a queste indiscrezioni l'attaccante della Juventus sarebbe risultato positivo anche al quarto tampone. La Juventus - seguendo una policy già consolidata di comunicare solo la definitiva negatività - non ha ufficializzato la guarigione dal coronavirus (come avvenuto invece per Rugani e Matuidi), L'entourage del giocatore juventino, secondo quanto riporta la Gazzetta, fa sapere che Paulo è ancora in attesa dell'esito degli ultimi esami, ma sta bene e si allena ogni giorno. La Yoja e' attualmente in isolamento nella sua casa di Torino. Era stato lo stesso Dybala ad annunciare sul suo profilo Instagram, lo scorso 21 marzo, di essere positivo al Covid-19: "Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana (Sabatini, ndr) siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti".

Juventus, Dybala positivo al Covid-19? Paulo sta sta bene e si allena

DYBALA in questi giorni si sta allenando a casa, come si vede anche seguendo i suoi social (dove ha anche pubblicato una divertente Instagram Storie in cui balla assieme alla sua fidanzata Oriana Sabatini). Sono stati molti i casi di Coronavirus che lascia tracce nel corpo a lungo, pur non dando più sintomi.

DYBALA ALLARGA LA FAMIGLIA E PRESENTA KAIA

Paulo Dybala e Oriana Sabatini festeggiano sui social l'arrivo di Kaia, un bellissimo cucciolo di akita dal pelame rosso e bianco.