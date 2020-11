Ferencvaros-Juventus dove vederla: tv e streaming, ecco la Juve in Champions League

Ferencvaros-Juventus ci siamo: si gioca mercoledì 4 novembre alle 21. Terza partita di Champions League per la Juve di Pirlo. Vietato sbagliare dopo la sconfitta contro il Barcellona all'Allianz Stadium. I bianconeri hanno tre punti nel girone (vittoria sul campo della Dinamo Kiev) e cercano un altra vittoria per avvicinarsi agli ottavi di Champions League. La guida per seguire in tv e streaming Ferencvaros-Juventus

Ferencvaros-Juventus tv

Ferencvaros-Juventus non andrà in onda in chiaro. Niente diretta tv su Canale 5 che in questo turno punta forte su Real Madrid-Inter.

Ferencvaros-Juventus tv Sky

Ferencvaros-Juventus in tv sarà trasmessa in diretta su Sky. Per la precisione su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca della sfida della Juve affidata a Federico Zancan con il commento di Massimo Ambrosini (Diretta Gol: Maurizio Compagnoni).

Ferencvaros-Juventus streaming

Ferencvaros-Juventus in streaming in diretta su SkyGo (abbonati Sky) e Now Tv (per chi vuole comprare il ticket della partita).

FERENCVAROS-JUVENTUS FORMAZIONI

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kukusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.