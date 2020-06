Juventus, Aubameyang dopo Higuain. Arthur-Pjanic, scambio e plusvalenza

Juventus su Aubameyang (che piace all'Inter) per il post Higuain

La Juventus segue Pierre-Emerick Aubameyang. I bianconeri si guardano sul mercato, sapendo che a fine stagione dovranno rinnovare il reparto offensivo (con l'addio probabile a Gonzalo Higuain, Pipita che potrebbe andare in MLS americana). Secondo il giornale francese "Le 10 Sport", la Juve ha chiesto informazioni sull'attaccante dell'Arsenal in scadenza di contratto tra un anno. Il manager dei Gunners Mikel Arteta vorrebbe trattenere il giocatore, ma i costi dell'ingaggio sono molto elevati e il 31enne Aubameyang va probabilmente a caccia dell'ultimo contratto importante della carriera. Sulle sue tracce ci sarebbero anche il Barcellona e l'Inter (piace a Marotta ed è uno dei nomi più caldi sul taccuino in alternativa a Cavani - primo obiettivo - e davanti a Belotti che interessa anche alla Fiorentina), in caso di partenza di Lautaro Martinez (il Barcellona lo vuole a tutti i costi, per affiancarlo a Leo Messi, ma non pagherà la clausola da 110 milioni di euro, affare al momento in salita).

JUVENTUS. ARTHUR APRE, SCAMBIO CON PJANIC PIÙ VICINO E PLUSVALENZA PER LA JUVE

Lo scambio Pjanic-Arthur tra Juventus e Barcellona è vicino. Il centrocampista brasiliano del Barcellona ha ammorbidito le sue posizioni aprendo al trasferimento in Italia. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe intenzione di raddoppiargli l'attuale ingaggio portandolo attono ai 5,5-6 milioni di euro per cercare di convincere definitivamente il giocatore. Juve e Barcelona avrebbero gia' trovato l'accordo sulla base di un conguaglio a favore del Barcellona di 10-15 milioni di euro, vista la differenza di eta' tra i due (Arthur ha 23 anni, Pjanic 30). Miralem Pjanic a essere ceduto per 60-65 milioni circa bonus inclusi con una plusvalenza superiore ai 50 milioni di euro, la valutazione di Arthur nelle richieste del Barça avrebbe dovuto toccare gli 80 (più tre di bonus), ma visto che non dovrebbero essere previste altre contropartite tecniche la richiesta dovrebbe scendere tra i 70 e i 75 milioni. L'obiettivo per entrambe le societa' e' di chiudere entro il 30 giugno, per mettere a bilancio un incasso importante.