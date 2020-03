Juventus, Chiellini ai compagni: tagliamo gli stipendi. Le 3 proposte

Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini è pronto a tagliarsi lo stipendio e chiama a raccolta i suoi compagni in questo momento di emergenza per il coronavirus. Il difensore bianconero ha avuto un confronto con il presidente della Juve Andrea Agnelli e con il ds Fabio Paratici e sono venute fuori tre proposte per la riduzione degli ingaggi. In casa Juventus si studia una soluzione interna aspettando normative sul piano nazionale per il possibile taglio agli stipendi.

JUVENTUS, CHIELLINI E IL TAGLIO STIPENDI: PIANO A

La prima opzione portata avanti da Chiellini prevede il pagamento del mese di marzo poi la sospensione dei pagamenti degli stipendi finché non si tornerà a giocare. Nel caso si dovesse riprendere la parte di stipendio del periodo giocato verrà congelata e pagata più avanti.

JUVENTUS, CHIELLINI E IL TAGLIO STIPENDI: PIANO B

La seconda proposta del capitano bianconero porta alla rinuncia di un mese su quattro o due su quattro a seconda che il campionato venga sospeso definitivamente o concluso.

JUVENTUS, CHIELLINI E IL TAGLIO STIPENDI: PIANO C

La terza possibilità di cui Chiellini ha parlato con il presidente della Juve Agnelli e il ds Paratici prevede la rinuncia a un mese e mezzo indipendentemente dalla piega che prenderà la stagione. A fine mese, secondo quanto riporta la Gazzetta, giocatori e club prenderanno una decisione e sarà ufficializzata la decisione.