Mascherine chirurgiche: quante ore indossarle. Si possono riutilizzare?

MASCHERINE CHIRURGICHE, l’Iss ha dato indicazioni fondamentali sull’utilizzo delle mascherine. Attenzione all’uso corretto del disinfettante.

Mascherine chirurgiche, ogni quanti ore vanno cambiate? Si possono riutilizzare?

"Le mascherine chirurgiche possono esser utilizzate anche per un uso prolungato da 2 a 6 ore ma non ci sono evidenze che ne garantiscano il riutilizzo in sicurezza". Lo ha affermato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in audizione in Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Quanto a quelle di comunità "dipende dal materiale con cui sono realizzate". Tuttavia queste “non hanno potere filtrante – ha spiegato l’esperto - fungono solo da barriera".

Quali mascherine usare in casa

"Non è raccomandato usare mascherine molto sofisticate a livello domestico – ha precisato Brusaferro - ma, in base ai diversi contesti, si può usare lo strumento di protezione più appropriato. Usare la mascherina appropriata per l'uso appropriato potrebbe essere uno slogan da utilizzare" per campagne informative.

Brusaferro: ‘Attenzione a non esagerare con il disinfettante’

"Laddove le superficie sono mantenute pulite – ha spiegato ancora Brusaferro - il virus è facilmente inattivabile, ma dobbiamo stare attenti a non esagerare. Le disinfezioni possono provocare effetti indesiderati se usate in modo estensivo e intensivo. Perché un eccesso di disinfettanti arriva negli scarichi ed entra in un ciclo".