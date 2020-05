Oroscopo del weekend 30-31 maggio per i segni zodiacali. Oroscopo news

Oroscopo del weekend 30 e 31 maggio: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 30 maggio e domenica 31 maggio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 31 MAGGIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna Vergine attiva il benessere nella tua carta, chiedendoti di dare un'occhiata da vicino alle tue abitudini e routine e valutare se ti tengono favoloso, in forma e in salute. Se c'è spazio per migliorare le tue pratiche di auto-cura, allora impegnati a migliorare il tuo gioco. Mentre la luna forma un'opposizione con il tuo pianeta dominante, Marte, potresti sentirti ansioso e irritabile. Fai una corsa o sali sul vogatore e scarica l'energia in eccesso dal tuo sistema.

TORO OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 31 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Vergine attiva la creatività nella tua carta ed è il trigono Urano in Toro nella tua prima casa di sé. Metti temporaneamente le responsabilità sullo scaffale, estrai i tuoi progetti creativi preferiti e accendili. Sei estremamente creativo, creativo e hai grandi idee, hanno solo bisogno di uno sfogo. Contatta la tua tribù di amici per il supporto emotivo. Una lettura con un Consigliere monetario può aiutarti a decidere come sfruttare al meglio la prosperità finanziaria indicata da uno stellium di pianeti nella tua casa delle finanze.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 29 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Quando la Luna Vergine quadrerà il sole, Venere, Vesta e il nodo Nord in Gemelli nella tua prima casa di sé, potresti aver bisogno di prenderti molto tempo e fare un passo laterale della tensione da questo transito, così come le brevi tempie derivante dalla luna di fronte a Marte. Domenica la luna scivola nella ariosa Bilancia e sentirai lo spostamento mentre gli angoli fatti ai tuoi pianeti personali sono positivi e l'energia diventa edificante.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 31 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : Se c'è un corso o un seminario che avresti voluto seguire, questo è un fine settimana ideale per iscriverti mentre la Luna Vergine attiva la comunicazione e l'apprendimento nella tua carta. Impegnando qualcosa che ti delizia e richiede sia la tua attenzione sia la tua concentrazione, puoi incanalare l'energia aggressiva generata dalla luna di fronte a Marte in un'espressione più positiva. È anche un ottimo momento per telefonare ai tuoi fratelli.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO – 31 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Leone : La Luna Vergine attiva la tua seconda casa di affari materiali, rendendolo un ottimo fine settimana per sederti e dare uno sguardo dettagliato alle tue finanze. Poiché la luna è di fronte a Marte e Nettuno nella tua ottava casa di risorse condivise, potresti scoprire alcune cose che ti fanno rabbrividire. Ma è meglio essere consapevoli quindi essere ignari; la conoscenza ti consente di mappare un piano in modo da poter gestire le cose.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 31 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : Potresti sentirti iper-sensibile quando la luna in Vergine è di fronte a Marte e Nettuno e quadrare uno stellium di pianeti in Gemelli. Hai bisogno di un modo per gestire lo stress e non permettergli di atterrare nel tuo corpo. Vai a correre, fai un po 'di giardinaggio, immergiti nella vasca e leggi un romanzo che consuma tutta la tua attenzione. Quello che non vuoi fare è lasciare che la tua mente atterri su un problema e ossessionarlo su di esso.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 29 maggio 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : Con le tensioni che salgono dalla luna di fronte al passaggio di Marte e Nettuno, perché non fare un passo indietro e godere della solitudine? La Luna Vergine attiva la tua dodicesima casa dei sogni, quindi hai il permesso di dormire fino a tardi, svegliarti lentamente e rilassarti nella giornata. Domenica la luna si sposta in Bilancia e attiva la tua prima casa di sé. L'energia si alleggerisce e così anche i tuoi spiriti, quindi rimanda ciò che puoi fino ad allora in modo che tu possa goderne. Una lettura con un'analisi dei sogni psichica può aiutarti a capire meglio ciò che i tuoi sogni stanno cercando di dirti.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO – 31 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : I tuoi amici sono al centro della scena mentre la Luna Vergine attiva la tua undicesima casa di incontri sociali e di amicizia. La luna è di fronte a Marte e Nettuno, quindi potresti scoprire che una o due persone nella tua tribù stanno attraversando un momento davvero difficile e raggiungendo, fai la vera differenza. Con questo transito in gioco è anche un ottimo momento per fare del volontariato per la tua organizzazione o organizzazione di beneficenza preferita. Le preoccupazioni umanitarie vengono evidenziate e puoi davvero "essere il cambiamento".

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 31 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La Luna Vergine attiva la tua decima casa di carriera e successo e ti chiede di dare un'occhiata a come stanno andando le cose per te in modo professionale. Presta attenzione a come ti senti, poiché le tue emozioni sono un sistema GPS interno e possono guidare e fornire feedback importanti. Con Marte di fronte alla luna, evita azioni o decisioni impulsive. Per ora, tutto ciò che devi fare è guardare cosa funziona bene per te e cosa no. Una lettura con una consulenza psichica può aiutarti a guidare il tuo percorso di carriera e prendere decisioni importanti.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 31 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno : La luna in Vergine evidenzia viaggi, espansione e apprendimento superiore nella tua carta, e mentre potresti non essere ancora in grado di ottenere il tuo passaporto e la valigia, ci sono molti modi per viaggiare in sicurezza e divertirti senza dover uscire di casa. Cerca uno spettacolo o un film con i sottotitoli e goditi il ​​tempo virtuale trascorso in un'altra cultura e in un altro paese. Ordina cibo per la consegna da un ristorante che non hai mai provato prima. O se hai amici in un altro paese, chiamali su Skype. Una lettura con un chiaroveggente psichico può aiutarti a vedere le opportunità che potresti trascurare.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 31 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario : Dedica un po 'di tempo a dare un'occhiata alle tue risorse condivise, mentre la Vergine Luna transita la tua ottava casa. Marte e Nettuno sono di fronte alla luna, quindi potresti trovare qualcosa di inaspettato, persino sconvolgente, ma è sempre meglio sapere, soprattutto se coinvolge qualcosa di così importante nelle tue finanze. Troverai una soluzione, ma non fare nulla di impulsivo. Domenica la luna si sposta in Bilancia e favorisce il romanticismo. Sentirai il cambiamento di energia mentre la luna prova Saturno in Acquario e sei di nuovo su un terreno stabile.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 29 MAGGIO - 31 MAGGIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La Luna Vergine attiva la tua settima casa di associazione ed è di fronte a Marte e Nettuno in Pesci nella tua prima casa di sé. Potresti sentirti come se fossi su un'altalena, cavalcando gli alti e bassi della tua relazione tutto in un fine settimana. Sei estremamente sensibile, persino irritabile, e lo è anche la tua amata. Piuttosto che mettersi sui nervi l'uno dell'altro, prendi un po 'di spazio e la tensione passerà quando la luna si sposta nella Bilancia ed evidenzia intimità e connessione.