Oroscopo del weekend 7 marzo e 8 marzo per i segni zodiacali. OROSCOPO NEWS

Oroscopo del weekend 7 marzo e 8 marzo: le previsioni astrologiche del fine settimana segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 7 marzo e domenica 8 marzo: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 MARZO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : Luna nel Leone attiva la tua quinta casa della creatività questo fine settimana; tira fuori il tuo mezzo preferito e divertiti! Chirone pone la luna in modo che tu abbia l'opportunità di dare a tutte le ferite o credenze che bloccano la tua creatività l'ultimo spasso ed essere libero da eventuali vecchi messaggi o bugie che ti dicono che non sei abbastanza bravo o non hai talento. Sabato Cerere è di fronte alla luna, forse ti mette tra i tuoi bisogni e le esigenze degli altri. Sii fedele a te stesso e non puoi sbagliare.

TORO OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Toro : Luna nel Leone attiva la tua quarta casa di casa e famiglia questo fine settimana, ispirandoti a riempire il tuo nido e goderti le arti domestiche. Con il sole congiunto a Nettuno nella tua undicesima casa di amicizia, potresti prendere in considerazione l'idea di organizzare una cena, una cena o un brunch questo fine settimana. Lascia la domenica aperta per i tuoi progetti creativi, mentre la luna si sposta nella Vergine e attiva la tua quinta casa di espressione creativa. Trigona la tua prima casa, Venere congiunta a Urano, la tua creatività è la tua superpotenza in questo momento!

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli : Luna nel Leone attiva la tua terza casa di apprendimento, comunicazione e brevi viaggi, rendendolo il momento ideale per iscriversi a una lezione o uscire dalla città per il fine settimana. In pratica, se hai bisogno di aggiornare il tuo curriculum, lavorare sul tuo sito Web o blog o gestire una casella di posta elettronica piena, questo è il momento di farlo. Domenica la luna in Vergine evidenzia la tua quarta casa di casa, dirigendo la tua energia verso il tuo nido e i tuoi cari.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Cancro : Luna nel Leone illumina la tua seconda casa di affari materiali questo fine settimana, dandoti l'opportunità di rivedere i tuoi dati finanziari e apportare le modifiche necessarie. Ti chiede in particolare di allineare le tue spese con i tuoi valori più profondi. La luna è di fronte a Mercurio nella tua ottava casa di risorse condivise; presta attenzione a conti congiunti, carte di credito condivise, proprietà in comproprietà e al modo in cui il tuo partner gestisce le sue finanze. Non puoi controllarlo, ma puoi fare delle scelte sagge che mettono al primo posto il tuo benessere finanziario.

LEONE OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Leone : Luna nel Leone attiva la tua prima casa di autostima e aumenta il tuo senso di benessere nel mondo. Con un trigono di Chirone, puoi guardare e poi lasciarti alle spalle ogni dubbio o vecchi messaggi che ti fanno dubitare o pensare meno a te stesso. È il tuo momento di brillare! Domenica scorsa la luna si trasforma nella Vergine pratica e attiva la tua seconda casa di affari finanziari. Paga le bollette, controlla i tuoi account e poi, se tutto è copacetico, concediti di tirarti fuori o quel simpatico acquisto online che stai considerando.

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La Luna nel Leone illumina la tua dodicesima casa di sogni e stati alterati, rendendo questo un fine settimana meraviglioso in cui dormire. Svegliati lentamente senza allarme in modo da ricordare i tuoi sogni, poi rilassati tutta la mattina. Domenica la luna si sposta in Vergine e attiva la tua prima casa, rendendoti meno introverso e dandoti una spinta nel mondo per goderti la vita. Domenica sono anche favoriti i progetti creativi, quindi cerca un pennello, una penna o un martello e sega. Una lettura con un Love Psychic può aiutarti a migliorare la tua relazione.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 marzo 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : Luna nel Leone attiva amicizie e impegni sociali questo fine settimana, quindi cerca di raggiungere i tuoi amici e pianifica un po 'di tempo per goderti la reciproca compagnia. Domenica, quando la luna si sposta nella Vergine ed evidenzia la tua dodicesima casa di affari mistici, potresti sentirti più introverso e bramare il tempo per te stesso. Concediti quel tempo da solo in modo da poter rinfrescare e rinnovare la tua energia e sei pronto per tuffarti nella settimana a venire.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : La tua decima casa di successo viene attivata da Luna nel Leone questo fine settimana, quindi prenditi del tempo per rivedere come vanno le cose con la tua carriera. Se non sei soddisfatto di qualcosa, prendi un impegno per affrontarlo, non più da evitare. Domenica scorsa la luna si sposta in Vergine ed evidenzia la tua undicesima casa di amicizia e impegni sociali. Pianifica di incontrarti con la tua tribù e divertirti insieme; ricaricherà le batterie per la settimana a venire.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: Luna nel Leone attiva la tua nona casa di espansione e avventura questo fine settimana, quindi pianifica di fare qualcosa di nuovo che non hai mai fatto prima. Può essere qualcosa di semplice come andare a un'apertura d'arte o visitare un ristorante da una cultura con cui non hai familiarità. Fai semplicemente qualcosa che espanda i tuoi orizzonti. Domenica scorsa la luna si sposta in Vergine e ti dà la possibilità di rivedere come vanno le cose con la tua carriera e di mappare tutti gli adattamenti che devono essere fatti.

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: Questo fine settimana Luna nel Leone illumina la tua ottava casa di intimità e sesso, dandoti l'opportunità di entrare in contatto con la persona amata a un livello molto profondo. L'ottava casa governa anche le risorse condivise, quindi dai un'occhiata a conti congiunti, proprietà in comproprietà e qualsiasi altra cosa che implichi unire le tue finanze con quelle altrui. Domenica la luna si sposta in Vergine e attiva la tua nona casa di avventura ed esplorazione, quindi organizza una giornata divertente fuori casa e fai qualcosa che non hai mai fatto prima. Una lettura con Life Path Psychic può aiutarti ad aprire nuove porte.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: Luna nel Leone illumina le relazioni impegnate nella tua carta, rendendolo un meraviglioso weekend per connetterti con la persona amata e condividere il tempo insieme. Le relazioni, come ogni altra cosa vivente, devono essere amate e nutrite, quindi rivolgi le tue attenzioni in quella direzione e inonda le tue relazioni con TLC. Domenica la luna si sposta in Vergine, mettendo in evidenza le risorse condivise e l'intimità. Puoi portare la tua relazione al livello successivo se decidi di farlo.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 7 marzo - 8 MARZO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: Cura di sé e abitudini sono evidenziate da Luna nel Leone questo fine settimana. Dai un'occhiata a come ti prendi cura di te stesso e se hai bisogno di mangiare meglio, dormire di più, fare più esercizio fisico e così via, impegnarti a farlo. Nessun altro può prendersi cura di te come puoi, e vale la pena prenderti cura di te! Domenica scorsa la luna si sposta in Vergine attivando la tua settima casa di associazione. Metti qualche amorevole attenzione sulla tua relazione e nota la differenza che fa.