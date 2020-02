Oroscopo weekend 15 febbraio e 16 febbraio per i segni zodiacali OROSCOPO NEWS

Le previsioni dell’Oroscopo del week-end sabato 15 febbraio e domenica 16 febbraio: il tuo oroscopo del fine settimana ti dice in che modo l'energia cosmica avrà un impatto sui tuoi piani del weekend. Non iniziare il weekend senza leggere il tuo oroscopo!



ARIETE OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del week-end Ariete : La Luna Piena in Scorpione attiva la tua ottava casa di sessualità e intimità aumenta la tua libido e crea un'energia perfetta per corteggiare la tua amata. Nettuno centrato sul cuore in Pesci trigono la luna aggiunge un aspetto romantico alla ricetta, quindi vai all in! Questo transito infonde armonia nella tua relazione e aumenta la tua sensibilità e intuizione, quindi raffredda il vino, accendi le candele e divertiti!

TORO OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Toro : La Luna Scorpione brilla intensamente nella tua settima casa di associazione. Nettuno in Pesci aumenta la tua sensualità e sessualità e viene evidenziato il tuo amore per il romanticismo. Il sovrano della tua settima casa è Plutone ed è la luna sestile, che intensifica le tue emozioni e la tua libido, quindi aspettati scintille! Ci sono ottime possibilità che il tuo appuntamento non finisca con te che torni a casa da solo, quindi pianifica di conseguenza.

GEMELLI OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Gemelli: Oh Gemelli, la potente Luna Scorpione brilla nella tua sesta casa di cura di te e benessere. Anche se sicuramente vorrai regalare San Valentino ad altri questo fine settimana, devi sicuramente dartene uno a te stesso. Se hai bisogno di migliorare la tua dieta, aumentare la tua attività fisica, ridurre il livello di stress, iniziare una pratica di meditazione, ecc. Questo è il giorno perfetto per introdurre il grande amore per te stesso nella tua routine.

CANCRO OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Cancro: La luna nel sensuale Scorpione attiva la tua quinta casa di amore e romanticismo e trigona i tuoi pianeti nativi del Cancro, nonché Nettuno e Mercurio in Pesci. Questa è una meravigliosa combinazione di energie, incluso ma non limitato a: auto-potenziamento, amore romantico e creatività. Diffondi la tua buona energia ovunque tu vada questo fine settimana! Romance il tuo partner, ama te stesso ed estendi compassione e gentilezza agli altri. È difficile battere un fine settimana come questo!

LEONE OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Leone: La Luna Scorpione brilla intensamente sulla tua quarta casa di casa e famiglia indicando dove devi inviare i tuoi San Valentino questo fine settimana. Allunga la mano e fai sapere ai membri della famiglia quanto significano per te. Prenditi del tempo e tendi al tuo nido; una casa ha bisogno di TLC proprio come fanno le persone. Domenica la luna si sposta nel Sagittario e illumina la tua quinta casa di amore e romanticismo, quindi continua a far venire i San Valentino!

VERGINE OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Vergine : La dinamica Luna Scorpione attiva la tua terza casa di comunicazione, apprendimento e viaggi brevi. Non acquistare San Valentino, sfruttare al meglio questo transito e scrivere, creare o creare il tuo! La romantica trigona Nettuno e il tuo pianeta dominante, Mercurio, apriranno il tuo cuore e lo allineeranno con la tua mente, e le parole e le frasi giuste scorreranno attraverso la tua penna. Ecco come i cimeli vengono creati e trasmessi alle generazioni future.

BILANCIA OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Bilancia : La potente Luna dello Scorpione attiva la tua seconda casa di affari materiali che regola anche ciò che apprezzi di più. Che grande opportunità per contemplare chi e cosa conta di più per te, e poi salire sul treno di San Valentino e far loro sapere come ti senti su di loro. La luna è Nettuno romantico e Mercurio comunicativo, quindi non avrai problemi a mettere i tuoi sentimenti sulla carta. Anche tu riceverai alcuni San Valentino sentiti dal cuore perché sei amato da molti.

SCORPIONE OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Scorpione : Bene, sei una centrale elettrica di pura energia sensuale con la luna in Scorpione che attiva la tua autostima e il modo in cui cammini nel mondo! L'apprezzamento e l'amore per se stessi sono i trampolini di lancio per relazioni sane e felici, e con Nettuno e Mercurio trigono i tuoi pianeti natali nello Scorpione insieme alla luna, sei sulla buona strada. Fai sapere alle persone che ami come ti senti e goditi l'amore e la connessione che scorre attraverso quei valentini nel tuo grande cuore aperto.

SAGITTARIO OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Sagittario: La potente Luna Scorpione illumina la tua dodicesima casa di sogni, visioni e stati di coscienza alterati. Trigono romantico Nettuno, il sovrano naturale della dodicesima casa, ti sarebbe difficile trovare uno stato alterato più potente dell'amore! Quindi prenditi del tempo questo weekend di San Valentino, per evocare l'amore che vive nel tuo cuore e condividerlo con quante più persone possibile. Ovviamente fai sapere alla tua persona speciale quanto significano per te e fai sapere anche al mondo; andare Grande o andare a casa!

CAPRICORNO OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Capricorno: La potente Luna dello Scorpione in questo weekend di San Valentino illumina la tua undicesima casa di amicizia, dandoti l'opportunità di far sapere ai tuoi amici, alla tua tribù, alla tua famiglia trovata quanto significano per te. Con Venere, la dea dell'amore, che evidenzia la tua quarta casa di casa, prendi in considerazione di ospitare una serata potluck, un brunch o una partita. Invita le persone a cui tieni di più, e fai loro sapere che questo è il tuo San Valentino per loro.

ACQUARIO OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Acquario: La luna nel motore e nello scuotitore Scorpione questo weekend di San Valentino brilla intensamente nella tua decima casa di carriera. E mentre i confini professionali possono precluderti dal dare ai tuoi collaboratori e al tuo datore di lavoro un biglietto di S. Valentino, non può impedirti di praticare l'amore e la gratitudine nel tuo cuore per tutto ciò di cui sei benedetto professionalmente. La gratitudine è una calamita per cui molti sono grati, quindi manda quei sottili San Valentino e goditi l'energia mentre ti ritorna.

PESCI OROSCOPO WEEK-END 15 FEBBRAIO - 16 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del weekend Pesci: La luna nello Scorpione magnetico è il trigono dei tuoi pianeti natali in Pesci, così come il tuo pianeta dominante Nettuno e Mercurio in Pesci. Attiva la tua nona casa di avventura, espansione e Spirito, praticamente assicurandoti di ricevere San Valentino ovunque tu vada questo fine settimana! Ovviamente vorrai restituire il favore, infatti probabilmente hai avuto una pila di San Valentino pronta da distribuire per una settimana, quindi goditi la festa dell'amore e illumina il tuo amore con luce.