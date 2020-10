Sondaggi, Fratelli d'Italia ora scende. Renzi accelera. Salvini e Zingaretti stabili

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni scende insieme al M5S, Lega di Salvini e Pd di Zingaretti stabili. Chi sale sono Forza Italia di Silvio Berlusconi, la Sinistra e, soprattutto, Italia Viva di Matteo Renzi. Questa la sintesi dei sondaggi Swg che ora andiamo ad analizzare partito per partito.

SONDAGGI, LEGA DI MATTEO SALVINI E PD DI ZINGARETTI STABILI

La Lega di Matteo Salvini resta stabile al primo posto nei sondaggi Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Il Carroccio perde lo 01,% e si mantiene ben sopra al 24% (al 24,3% per essere precisi). Stabile anche il Pd. Nicola Zingaretti e il Partito Democratico infatti restano al 20,5% esattamente come una settimana fa secondo questo sondaggi.

SONDAGGI, FRATELLI D'ITALIA E M5S SCENDONO

Chi scende sono i partiti inseguitori: Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e l'M5S arrestrano dello 0,3% nei sondaggi SWG. Fdi e il Movimento 5 Stelle passano rispettivamento al 15,7% e al 15,2%.

SONDAGGI, FORZA ITALIA E LA SINISTRA SU

Bene Forza Italia. Silvio Berlusconi vede la sua 'squadra' tornare sopra il 6% (al 6,1% con due decimi guadagnati) e anche la Sinistra ha un trend in crescita (al 3,7% dal 3,5%).

SONDAGGI, ITALIA VIVA ACCELERA

Vola Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi guadagna lo 0,4% e sale al 3,4%. Leggera crescita per Azione di Calenda (3,2% da 3,1%), mentre arretrano +Europa (2,1% con -0,2%) e i Verdi (1,7% era 1,8%). Scende anche Cambiamo! che passa all'1,1% e lascia lo 0,3%.