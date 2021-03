Sondaggi, Fratelli d'Italia: numeri che spiazzano la Meloni. Mentre Lega-Pd...

Sondaggi, Fratelli d'Italia lontana dal Pd. Sondaggi politici news

Fratelli d'Italia: l'avanzata del partito guidato da Giorgia Meloni viene ridimensionata dai sondaggi? Lo spiega la media settimanale (1-7 marzo) di Termometro Politico (rilevazioni: Tecné, SWG, Termometro Politico, Ixè, Index, EMG). Fdi rimane mediamente lontana, dal PD, al 16,9% contro il 19,1%. Fratelli d'Italia per TP tocca però il 18,9% (mentre Ixè dà il 15,6%). Il Partito Democratico ha un sondaggio favorevole fino al 20% per Ixè, mentre i valori minimi sono quelli rilevati da Tecnè (18,3%)

Sondaggi, Fratelli d'Italia stop? Le ragioni. Sondaggi politici news

Il motivo di questo stop nell'avanzata di Fratelli d'Italia nei sondaggi? "Le possibilità di avanzata, che sembravano più concrete sette giorni fa, dipenderanno molto dalla popolarità del governo Draghi, cui FdI è all’opposizione", spiega Termometro Politico.

Sondaggi, Lega di Salvini e M5S (aspettando Giuseppe Conte) stabili. Sondaggi politici news

Lega di Matteo Salvini invece è mediamente stabile con il 23,9% nei sondaggi (24,1% per Emg, 23,4% per Index, SWG). Resiste sopra il 15% il Movimento 5 Stelle, "in attesa che la leadership di Conte risollevi il movimento dai record negativi nelle intenzioni di voto". M5S vola al 15,8% con SWG e scende al 13,8% con EMG.

Sondaggi, Forza Italia al 7,1%. Azione di Calenda... Sondaggi politici news

Forza Italia? Anche per il partito di Silvio Berlusconi numeri stabili (al 7,1% nella media sondaggi con punta del 10,5% di Tecnè). Azione di Calenda cresce e passa 3,7%: supera i partiti che facevano parte di LeU, ora divisi, che arrivano al 3,5% Italia Viva infine è mediamente al 2,7%, sopra +Europa al 2%