Sondaggi, Salvini tuona contro Conte e vola. Lega su. E Meloni-Berlusconi...

Sondaggi, Salvini tuona contro Conte e vola. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia su

Il segretario della Lega, Matteo Salvini attacca: Non faccio scommesse, ritengo squallido che mentre tutta Italia ha problemi, in questo momento le riunioni del governo sono sui rimpasti, sui servizi segreti, sui sottosegretari. Questo è veramente triste». ha spiegato ospite di Quarta Repubblica su Rete 4. E nel corso del programma sono stati mostrati i sondaggi Tecne sulle intenzioni di voto degli italiani per le politiche.

La Lega sale al 23,8% (+0,4% rispetto a un mese fa). Chi scende è il Pd che passa al 20.4% perde lo 0,3%. Fratelli d'Italia cresce fino al 17.2% (era al 17,1%). In calo al 14.3% il Movimento Cinque Stelle (-0,2%).

Forza Italia aumenta e passa all'8,1% (il partito d Berlusconi era al 7,8%). Dietro c'è La Sinistra (3,4) che precede Azione di Calenda (3,2) e Italia Viva (3,1). Chiudono +Europa (1,9%) e i Verdi (1,5%).