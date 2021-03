Juventus nuova maglia: tifosi promuovono la prima, critiche sulla terza. FOTO

JUVENTUS NUOVA MAGLIA, LA PRIMA

La Juventus prepara la nuova maglia, anzi, le nuove maglie per la stagione 2021-22 e arrivano le prime anticipazioni grazie al sito specializzato footyheadlines.com. La prima sta riscuotendo un ottimo consenso in rete e fa tornare in mente le divise più classiche con le sue quattro strisce bianche e cinque nere sul davanti sul davanti, sulle maniche e sulla parte bassa della schiena. Sembra quasi di tornare ai tempi della Juve di Michel Platini. Archiviato il modello "a metà" proposto due anni fa e quello con le strisce pennellate di questa stagione. La maglia casalinga della Juventus per la prossima stagione, si collega al decimo anniversario del passaggio della squadra dal Delle Alpi all'Allianz Stadium. I pantaloncini saranno bianchi, mentre saranno disponibili calzettoni neri o bianchi a seconda degli avversari.

JUVENTUS: NUOVA MAGLIA, LA SECONDA

La seconda maglia della Juventus? Per le trasferte il look della Signora sarà 'total black', con loghi bianchi sul davanti. Le classiche 3 strisce Adidas sono lucide e partono in rosa, passano all'arancione e, infine, arrivano al nero.

JUVENTUS, TERZA MAGLIA

Più divisiva nei commenti la terza maglia della Juventus a base gialla con un colore definito "Shock Yellow". La parte anteriore e la parte bassa della schiena della maglia hanno blocchi di colore blu e giallo. Il tutto con striscia diagonale che fa da sfondo al logo Adidas, di colore bianco per le strisce. Il lato anteriore e la parte bassa della schiena della terza maglia juventina sono caratterizzati da blocchi di colore blu e giallo, con un paio di chevron verso la parte inferiore della maglia