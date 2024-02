Juventus, l'ombra di Zidane sulla panchina di Max Allegri? La verità

Juventus, l'ombra di Zidane sulla panchina di Max Allegri? Zizou apre al ritorno in Italia, ma...

Max Allegri resta o non resta alla Juventus? Dilemma amletico destino a durare ancora per qualche settimana. Il contratto direbbe di sì (scadenza al 30 giugno 2025), la stagione molto positiva pure (secondo posto e semifinale di Coppa Italia da giocare col Frosinone), ma i nodi verranno al pettine in primavera: rinnovo (per non iniziare la prossima stagione in scadenza a fine campionato) o separazione? "C'è un progetto di crescita, Allegri sta facendo un grandissimo lavoro prospettivo e noi siamo contenti di proseguirlo. Il mister è contentissimo di restare alla Juventus e noi siamo contentissimi di lui e vogliamo tenerlo. A tempo debito ci siederemo con lui per programmare il futuro e discutere del nostro futuro insieme", aveva detto Cristiano Giuntoli prima della vittoria contro il Frosinone. "Sono contento, siamo in sintonia su tutto. Ora pensiamo alla Champions, il mio contratto è fino al 2025 e sono orgoglioso, per me è affetto e passione dato che sono qui da 10 anni tra una cosa e un'altra. Sono felice, abbiamo continuato un rapporto che proseguiva dagli anni con il presidente che c'era prima. Poi la società valuterà", le parole di Max Allegri.

In queste settimane è girato il nome di Thiago Motta per la panchina della Juventus in caso di addio del tecnico livornese (il mister del Bologna piace anche al Milan nel caso arrivasse la separazione con Stefano Pioli). E nelle scorse ore è tornato di moda un evergreen: Zinedine Zidane. A scaldare la suggestioni le parole di Zizou a Sky Sport su un possibile ritorno in Italia: "Perché no, può succedere di tutto. Adesso sto facendo altre cose, vediamo però sicuro che un'altra volta in panchina mi piacerebbe", ha detto il francese presente all'evento per il lancio del docufilm su Marcello Lippi "Adesso vinco io".

Da lì ad accostarlo alla Juventus, dove incantò con giocate memorabili dal 1996 al 2001 (prima di passare al Real Madrid), nei cuori dei tifosi bianconeri è stato un attimo. Ma, come si diceva, al momento vanno catalogate come suggestioni e non come voci di mercato.

Zidane-Bayern Monaco, le indiscrezioni dalla Germania sul futuro di Zizou

Ma attenzione alle indiscrezioni che arrivano dalla Germania proprio in queste ore: secondo la Bild, il Bayern Monaco avrebbe scelto Zidane come erede di Thomas Tuchel (sarà addio a fine stagione). Al club bavarese era stato avvicinato anche il nome di Xabi Alonso, l'allenatore del Bayer Leverkusen che con tutta probabilità vincerà questa Bundesliga (+8 sul Bayern Monaco), ma su cui è forte anche la corte del Liverpool, in cerca di un nuovo top mister che possa prendere il testimone da Jurgen Klopp.