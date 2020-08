Juventus, Pirlo chiama Tudor in bianconero. Arthur, guai con l'alcol test

PIRLO VUOLE TUDOR NEL NUOVO STAFF DELLA JUVENTUS

Il nuovo tecnico bianconero, Andrea Pirlo, avrebbe contattato l'ex bianconero Igor Tudor per farlo entrare nel suo staff in bianconero. Lo scrive Tuttomercatoweb oggi. L'ex tecnico dell'Udinese, ora alla guida dell'Hajduk Spalato in patria, dovrebbe dare una risposta in giornata.

JUVENTUS. STAMPA, ARTHUR POSITIVO AD ALCOL TEST DOPO INCIDENTE

Nuovo problema per Arthur Melo. Secondo "El Diari de Girona", il brasiliano e' stato trovato positivo all'alcol test dopo un incidente stradale avuto a Palafrugell, comune in provincia di Girona. Il nuovo giocatore della Juventus ha perso il controllo della sua Ferrari ed e' finito contro un lampione, fortunatamente senza conseguenze. All'arrivo della polizia, il centrocampista e' stato pero' sottoposto all'alcol test superando il limite di 0,50 mg/litro. Un nuovo problema per Arthur, che nei giorni scorsi aveva chiuso definitivamente il rapporto con il Barcellona trovando un accordo per la rescissione del contratto dopo il procedimento disciplinare avviato dal club blaugrana per la decisione del brasiliano di non presentarsi al ritiro per la Champions. Tra una settimana il centrocampista dovrebbe unirsi alla Juventus per cominciare il ritiro in vista della nuova stagione.