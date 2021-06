Juventus, Pogba via gratis dal Manchester United? Red Devils terrorizzati e...

Juventus, Pogba via gratis dal Manchester United?

Paul Pogba potrebbe lasciare il Manchester United a parametro zero? Non quest'estate, ma nel 2022. L'ipotesi però spaventa i Red Devils, che pagarono il centrocampista francese 90 milioni nel 2016, quando lo acquistarono dalla Juventus. Secondo la stampa inglese, all'Old Trafford sono sempre piu' convinti che Pogba non voglia rinnovare il contratto in scadenza fra un anno. Fin qui i tentativi del Manchester United - che si e' gia' avvalso dell'opzione unilaterale per prolungare di 12 mesi il contratto dell'ex bianconero - di convincere Pogba a rinnovare non sono andati a buon fine. E la prospettiva che il 28enne francese decida di andare a scadenza si fa sempre piu' concreta. Ecco perche' i Red Devils (che nel frattempo sono a un passo dall'attaccante esterno Jadon Sancho: quasi 90 al Borussia Dortmund per il 21enne talento inglese) potrebbero valutare la sua cessione gia' nella prossima sessione di mercato, anche se dovranno accontentarsi di una cifra ben lontana dai 150 milioni di sterline chiesti qualche anno fa al Real Madrid.

Pogba-Juventus? Calciomercato: Manchester United fissa il prezzo

Quanto? Al momento radiomercato racconta di una valutazione da 80 milioni di euro per il cartellino di Pogba. Non pochi in assoluto e a maggior ragione in un calcio che vive la crisi economica per la pandemia. La Juventus è alla finestra, ma a queste cifre i bianconeri ovviamente non trattano.

Pogba-Juventus con Ronaldo al Manchester United? Ma il Psg è in pole position

Può restare sul tavolo l'ipotesi di uno scambio Pogba-Cristiano Ronaldo. Il ritorno a Manchester (dove vinse la prima Champions) sarebbe meta gradita per CR7, ma i 30 milioni di ingaggio dell'ultimo anno di contratto con la Juve, lo United non sembra disposto ad assicurarli. Sullo sfondo, ma non troppo, resta il Psg: il presidente Al-Khelaifi potrebbe formulare un'offerta importante per portare Pogba a Parigi e realizzare un altro super affare in questa sessione di calciomercato con Mino Raiola (in queste ore si attende l'annuncio di Donnarumma, senza dimenticare che i parigini vorrebbero acquistare Moise Kean dall'Everton dopo la stagione in prestito).