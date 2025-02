Juventus-Psv, Mbangula eroe di Champions (ma il ritorno in Olanda...). Kolo Muani, Giuntoli rilancia

Juventus-Psv 2-1, McKennie e Mbangula lanciano la Vecchia Signora in Champions League

La Juventus vince 2-1 allo Stadium contro il Psv nella gara di andata dei playoff di Champions League. I padroni di casa passano con i gol di McKennie al 34° (destro di prima intenzione dal limite sotto la traversa dopo una caparbia azione di un grande Gatti) e la chiudono grazie a Mbangula (all'82°): Conceicao, entrato nel finale va via sulla destra e crossa basso in mezzo, il portiere Benitez respinge corto, con l'attaccante esterno bianconero che la mette dentro da due passi.

In mezzo il momentaneo pareggio, a sorpresa dell'ex Inter Perisic al 54° (quinto gol in carriera contro la Vecchia Signora) che stoppa in area e calcia forte di sinistro verso l'angolino basso di destra (Kelly tutt'altro che impeccabile...) dove Di Gregorio non può fare nulla. La squadra di Thiago Motta chiede un possibile fallo di mano ad inizio azione ma il (breve) check del Var conferma la rete.

Una vittoria che fa sperare i bianconeri in ottica qualificazione agli ottavi di finale, ma tra una settimana dovranno superare il ritorno in Olanda: la buona notizia è che nel match in programma mercoledì 19 febbraio alle 21 basterà un pareggio per superare i playoff ed entrare tra le top-16 della Champions.

Per la Juve è il secondo successo stagionale sul Psv dopo il 3-1 nella fase a campionato della Champions.

Juventus, Mbangula: "Ho fatto gol, ma sono entrato male"

"Oggi la vittoria era importante per la squadra e la continuità. Non sono molto contento, perché ho fatto gol, ma sono entrato male e posso fare molto meglio - le parole di Mbangula a Sky dopo la vittoria della Juvetus per 2-1 conto il Psv -. Non ho scuse per questa prestazione". E ancora: "È difficile per un giocatore sorridere dopo una prestazione così", le parole del 21enne bianconero, prima di spiegare il calo psicologico suo e dei compagni dopo la rete del momentaneo 1-1 di Perisic. "Quando prendiamo gol dobbiamo continuare a giocare come avevamo fatto prima perché avevamo il controllo della partita - conclude l'esterno della Juve -. Con la qualità che abbiamo se continuiamo a giocare possiamo segnare tanti gol".

Juventus, Thiago Motta: "Manca ancora il ritorno."Vlahovic? Mi è piaciuto l’atteggiamento"

"Tante cose sono cambiate da settembre, è stata una gara diversa, la prima dei 180' per andare agli ottavi. È una vittoria, un passo, manca ancora il ritorno dove dobbiamo essere al massimo contro una squadra che gioca bene al calcio. Siamo pronti per fare una prestazione per raggiungere il nostro obiettivo", l'analisi del tecnico della Juve Thiago Motta dopo la vittoria per 2-1 sul Psv nell'andata dei playoff di Champions. "È stata una partita equilibrata in cui abbiamo migliorato l’aspetto di portare più uomini in avanti per attaccare l’area di rigore - ha proseguito il mister bianconero nel dopo gara - Stiamo cercando di migliorare, dobbiamo attaccare l'area di rigore, spesso lo abbiamo fatto con pochi uomini. Oggi abbiamo fatto un po' meglio su questo aspetto. Abbiamo bisogno di giocatori che arrivano da dietro e che attaccano l'area".

"Vlahovic? Mi è piaciuto l’atteggiamento, sta bene ma anche gli altri che sono entrati. Mbangula è entrato molto bene, Conceiçao ha fatto la giocata sul gol. Ci servono quelli che entrano a gara in corso per tenere alto e alzare il livello. Abbiamo bisogno di tutti. Perché non parlo di singoli? Il calcio è sport collettivo, quando parlo di individui sono il primo a dover migliorare perché sono il leader e devo trasmettere tanti messaggi. Per quanto riguarda l’esigenza sul singolo, voglio che tutti i giocatori abbiano lo stesso atteggiamento, è fondamentale".

Juventus, Giuntoli: "Kolo Muani può restare a Torino, ottimi rapporti con il Psg"

Kolo Muani è arrivato in prestito secco dal Psg sino al termine della stagione, ma i bianconeri puntano a trattenerlo a Torino. "Siamo molto contenti del mercato fatto in inverno - le parole di Cristiano Giuntoli a Sky Sport prima del match tra Juventus e Psg - I rapporti con il Psg sono ottimi. Lontani dall'inizio del mercato abbiamo fatto un bel lavoro muovendoci per tempo e bruciando quindi la concorrenza. C'è la volontà di tornare a sedersi a giugno con il Psg per trovare un accordo". Su Koopmeiners: "In alcune partite ha fatto un lavoro sporco importante, arriverà ai suoi livelli presto - ha proseguito Giuntoli -. Ricordiamo che non ha fatto la preparazione e ha avuto un problema al costato. Ora deve tirare un po' il fiato perché ha giocato molto finora".