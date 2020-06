Juventus, si ferma Higuain: niente lesioni ma Coppa Italia a rischio

La Juve trema per l'infortunio di Gonzalo Higuain, che non è grave per via dell'esclusione di lesioni ma che potrebbe metterlo a rischio per la gara della ripresa (il match di Coppa Italia contro il Milan). L'argentino si è sottoposto ai controlli al JMedical: "Nel corso della seduta di allenamento odierna - il comunicato della società bianconera - , Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Gli esami eseguiti al J|Medical hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni”.