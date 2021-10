Juventus-Tare clamoroso: Agnelli vuole soffiarlo alla Lazio di Lotito

Juventus-Tare, Agnelli sul ds Lazio? L'indiscrezione di mercato

La Juventus pensa al direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. IL presidente Andrea Agnelli stima molto il lavoro del dirigente albanese e, secondo quanto riporta calciomercato.com, 'persiste l'idea di "soffiarlo" a Lotito per completare la squadra mercato del club bianconero'.

Agnelli dopo l'addio di Fabio Paratici (Passato al Tottenham) ha promosso come ds della Juve Federico Cherubini (e nella squadra di lavoro bianconero ci sono Manna e Tognozzi)​. Però, sempre secondo quanto riporta calciomercato.com "il gradimento per Tare, tuttavia ha radici lontane e non si è sopito spinto anche dai suoi consiglieri più stretti".

Tare è un punto fermo della Lazio dal 2009 e il suo contratto con il club di Claudio Lotito scadrà il 30 giugno 2023. In passato anche Inter e Milan avevano pensato a lui, ma nessuno è riuscito a strapparlo ai bianconcelesti.