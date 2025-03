Juventus-Thiago Motta addio subito. Arriva Igor Tudor (sorpassato Mancini)

Juventus-Thiago Motta esonero a un passo

La Juventus divorzia da Thiago Motta e, contrariamente alle indiscrezioni delle scorse ore, lo farà non dopo il match di sabato 29 marzo alle 18 contro il Genoa all'Allianz Stadium, ma nelle prossime ore.

Juventus, Tudor ha sorpassato Mancini

Non solo. C'è un secondo colpo di scena: sembrava Roberto Mancini in pole position per prendere la guida della formazione bianconera, invece c'è stato un sorpasso di Igor Tudor. L'ex difensore croato della Juventus (che fu vice di Pirlo nel 2020/21), ha infatti aperto ad un contratto fino a fine stagione da traghettatore e senza garanzie per la prossima. Si giocherà dunque tutto nelle ultime 9 giornate, con il compito di cercare la qualificazione alla Champions League in una lotta incertissima con il Bologna attualmente quarto (a +1), e le inseguitrici (dalla Lazio alla Roma, passando per Fiorentina e Milan, con i rossoneri che chiudono il gruppo a meno 6 dai felsinei). Sarà poi allenatore della Juventus nel Mondiale per club Fifa che inizierà il 15 giugno (finale il 13 luglio) e che vede la squadra bianconera nel girone con Al Ain (match il 18/6), Wydad AC (22/6) e Mannchester City (26/6).

Tre mesi in cui la dirigenza del club torinese valuterà il suo lavoro e deciderà su una eventuale riconferma o se aprire un ciclo con un nuovo mister dalla prossima stagione (e qui tornerebbero forti i nomi di Roberto Mancini e Stefano Pioli).

Igor Tudor un anno fa di questi tempi prese in mano la Lazio, portandola a un ottimo finale di stagione: 18 punti in 9 partite e qualificazione in Europa League. In casa Juventus la speranza è che dia la stessa scossa alla squadra bianconera.