Juventus-Thiago Motta voci d'intesa. Il piano Elkann, ecco come rifarà la Juve

Juventus-Thiago Motta voci d'intesa (ma va risolto il nodo contratto di Allegri)

La Juventus di Allegri ha fatto un grande passo avanti verso la qualificazione alla prossima Champions grazie alla vittoria casalinga contro la Fiorentina (firmata Gatti, "in questi due mesi ci giochiamo la vita", ha detto nel post partita il difensore goleador). Ma non è scontato che il tecnico livornese sia sulla panchina bianconera anche la prossima stagione. Prima di tutto andrà comunque risolto il nodo contratto, visto che Max ha un altro anno di matrimonio con la Vecchia Signora (30 giugno 2025).

Però le voci su Thiago Motta non si placano da qualche settimana a questa parte. L'allenatore del Bologna, inizialmente accostato con maggior forza al Milan (dove ora la posizione di Stefano Pioli pare più forte), adesso vede la Juve come prima pretendente secondo i rumors che circolano. E, stando a quanto riporta calciomercato.com, c'è un "c’è già un accordo di massima tra le parti".

Juventus-Thiago Motta e uno o due gioielli del Bologna?

"A giugno sarà rivoluzione. A partire dalla guida tecnica: salvo clamorosi colpi di scena Allegri al termine della stagione concluderà la sua avventura sulla panchina bianconera. Giuntoli vuole aprire il nuovo ciclo con un allenatore che sta impressionando per idee tattiche e valorizzazione dei giovani come Thiago Motta", spiega calciomercato.com. Che mette sulla lista della spesa bianconera anche due stelle del Bologna allenato dal mister italo-brasiliano. Più che Joshua Zirkzee (il campione olandese ha la corte di Milan e Premier League), si guarda in difesa e a centrocampo. "Con lui potrebbero arrivare in bianconero sia Calafiori che Ferguson".

Detto che, strapparli a un Bologna magari in Champions (come si sogna all'ombra delle Due Torri) non è per nulla cosa scontata. Soprattutto se dovesse già partire Zirkzee.

Juventus, i piani di Elkann: macinare fatturato e nuovo sponsor sulle maglie

Non solo campo. A livello economico, l'obiettivo della Juventus di John Elkann "è tornare a macinare fatturato a cominciare dalla prossima stagione - per cui i risultati di questa saranno importanti -: il business plan messo a punto dai contabili mette infatti sulla stagione 2024/2025 il 75% degli obiettivi economici. Fondamentale, dunque, sarà il raggiungimento della qualificazione alla Champions League: su quella in corso, difatti, pesa in maniera importante la mancata partecipazione alle coppe europee", riporta torinocronaca.it. Secondo cui "un'altra zavorra è rappresentata dai contratti più onerosi" e "il diktat di Elkann e del presidente Ferrero" su questo fronte sarebbe quello "di scordarsi le sontuose campagne acquisti del passato"

Senza dimenticare che "bisogna stringere anche per lo sponsor di maglia essendo scaduto il contratto con Jeep. E in Exor gradirebbero un partner che garantisse quei 40 milioni l'anno senza che escano dalle casse di Stellantis, ossia sempre galassia Exor".

Juventus e il sogno Koopmeiners. Il tesoretto per arrivare al centrocampista dell'Atalanta

Tornando al mercato, 'scordarsi sontuose campagne acquisti' comunque non significa che la Juventus non pensi a grandi campioni. Da settimane il nome più caldo è quello di Teun Koopmeiners, centrocampista olandese dell'Atalanta e tra i grandi top player della serie A. Il club bianconero sogna di strapparlo alla Dea, ma servirà qualche cessione per fare un tesoretto: il 20enne argentino Matias Soulè (in prestito al Frosinone) ha molte pretendendi (tra Premier League e Napoli) e vale 35-40 milioni, Iling-Junior può portare 15-20 mln in cassa (Tottenham in prima fila). Mettere a punto queste due operazioni porterebbe la Juve con più decisione sulle tracce di Koopmeiners...