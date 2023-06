Juventus, Uefa irritata per sanzioni Figc: 'stangata' di Ceferin ai bianconeri

Juventus, sanzioni Uefa: rischio stangata da Ceferin e addio Coppe?

Juventus in Conference/Europa League o esclusa dalle Coppe? Sanzione Uefa di un anno? Due anni? Nessuna pena dall'organizzazione europea guidata da Ceferin dopo che la Figc ha chiuso il caso con il -10 in classifica (caso plusvalenze) e la multa da oltre 700mila euro (caso stipendi)? Le voci e indiscrezioni delle ultime ore.

Juventus, Uefa irritata con la Figc per le sanzioni al club bianconero?

Il presidente Figc Gabriele Gravina e il numero uno dell'Uefa Aleksander Ceferin si sono visti nella serata della finale di Europa League vinta dal Siviglia sulla Roma ai rigori. I due, secondo quanto riporta Sportmediaset, hanno parlato della Juventus che lunedì ha patteggiato per il caso stipendi ricevendo un'ammenda da oltre 700mila euro come sanzione. E stando a queste indiscrezioni, "il presidente della Uefa ha fatto capire di non aver molto gradito l'esito dei processi sportivi italiani, che, a suo dire, non avrebbero punito a sufficienza il club bianconero per le vicende su plusvalenze e manovra stipendi".

"A Nyon avrebbero preferito che fosse la Figc a estromettere la Signora dalle coppe europee, infliggendo una penalizzazione in punti maggiore rispetto al -10 ormai ufficializzato in classifica - scrive Sportmediaset - Così, invece, potrebbe dover toccare al massimo organismo del calcio europeo dare il colpo di grazia e tenere fuori la Juve dalle manifestazioni internazionali per la prossima stagione. Con il rischio, poco gradito, ma ormai palese, che questo passi come vendetta per non aver ancora abbandonato il progetto Superlega e non per il mancato rispetto degli accordi di gentlemen agreement"

Ad ogni modo, una eventuale sanzione Uefa alla Juventus dovrebbe arrivare a giugno. "Un verdetto da scrivere in fretta, come si augura la stessa Juve. Che in caso di esclusione perderebbe "solo" la Conference League (o al massimo l'Europa League se dovesse sorpassare Roma e/o Atalanta nell'ultima giornata di campionato)".

