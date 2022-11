Karsdorp, i tre gesti in Roma-Sassuolo che hanno fatto infuriare Mourinho

Mourinho, sfogo dopo Sassuolo-Roma contro un giocatore: "Gli ho detto di cercare un'altra squadra a gennaio"

Finisce 1-1 al Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma (giallorossi a -12 dal Napoli): non basta il gol di Abraham all'80° (entrato un quarto d'ora prima al posto di Shomurodov), 5 minuti dopo pareggia Pinamonti che riceve da Laurentié, anticipa Smalling e batte Rui Patricio. Ma a far rumore è lo sfogo nel dopo partita di José Mourinho: "Lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Ha tradito tutti gli altri. L'errore fa parte del gioco, l'atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace. L'ho già detto nello spogliatoio e non lo faccio spesso, dopo le partite non parlo spesso con la squadra. Ho avuto sedici giocatori in campo, mi è piaciuto l'atteggiamento di quindici. Uno non mi è piaciuto e gli ho detto di cercare un'altra squadra a gennaio anche se sarà difficile".

Karsdorp, i tre gesti in Roma-Sassuolo che hanno portato allo sfogo di Mourinho

Secondo Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport il giocatore della Roma, nel mirino di José Mourinho sarebbe il difensore olandese Rick Karsdorp e ci sarebbero stati 3 momenti nel corso del match contro il Sassuolo ad aver fatto arrabiare lo Special One.

Karsdorp-Mourinho, l'ingresso in campo del difensore durante Sassuolo-Roma

Ma andiamo a vedere secondo la ricostruzione del CorSport i tre momenti nel corso di Sassuolo-Roma che avrebbero portato allo sfogo finale di Mourinho contro Karsdorp. "Il primo momento di nervosismo è stato proprio al momento del suo ingresso in campo. L'olandese dal momento in cui è stato chiamato dalla zona del riscaldamento ha impiegato troppo tempo a rientrare in panchina, mettersi la maglia bianca da gioco ed entrare. Un componente dello staff gli ha chiesto ai accelerare ma non c'è stato verso, a tal punto che Mourinho ha dovuto dargli le indicazioni tattiche mentre il giocatore si cambiava", scrive il Corriere dello Sport.

Karsdorp-Mourinho, il gol di Abraham durante Sassuolo-Roma



Il secondo momento sarebbe avvenuto dopo il gol del momentaneo vantaggio della Roma sul campo del Sassuolo segnato da Abraham all'80°. "Mentre tutti i giocatori che erano in area di rigore ad aspettare il cross di Mancini (ma anche tutta la panchina giallorossa) sono corsi verso il centravanti inglese che finalmente ha ritrovato la rete e si è sbloccato, Karsdorp si è girato ed è andato a parlare con Cristante, "colpevole" di non aver premiato il suo inserimento in area di rigore ma che ha preferito scaricare lateralmente per l'assist vincente. Mentre tutta la squadra esultava per un gol che sarebbe potuto essere decisivo, lui invece si è innervosito con un suo compagno di squadra che ha preferito una soluzione di passaggio diversa", spiega il Corriere dello Sport. "Soltanto alla fine dei festeggiamenti Karsdorp è andato verso Abraham per contratularsi per il gol".

Karsdorp-Mourinho, il gol dell'1-1 di Pinamonti in Sassuolo Roma

Il terzo momento in cui Mourinho si è arrabbiato con il difensore olandese della Roma è stato per il pareggio del Sassuolo. "Karsdorp totalmente disorientato perde la marcatura su Laurentiè e lo lascia libero di crossare in area di rigore, dove poi Pinamonti ha raccolto il pallone per metterlo in rete - riporta il Corriere dello Sport - La sua corsetta di rientro in area e il suo braccio alzato a chiedere un fantomatico fuorigioco ha fatto scattare la scintilla a Mourinho che a fine partita lo ha rimproverato davanti a tutta la squadra".