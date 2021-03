Klopp bomba di mercato: può arrivare in serie A. Liverpool in crisi nera

Klopp, crisi nera del Liverpool in Premier League

Jurgen Klopp chiuderà a fine stagione la sua avventura al Liverpool (che ha visto la squadra vincere Champions e Premier League)? La voce su un addio dell'allenatore tedesco gira: i Reds vivono un momento di crisi. La sconfitta all'Anfield contro il Fulham terzultimo in classifica è l'ultimo episodio di una striscia che vede 6 partite perse in Premier League. Il Liverpool è ottavo con 42 punti: zero possibilità di rimonta per vincere il titolo (Manchester City a 65 punti), mentre va recuperata la zona Champions (Chelsea quarto a 47 ma con una partita in meno). Sui social è apparso addirittura il Kloppout: alcuni tifosi chiedono l'esonero dell'ex allenatore del Borussia Dortmund o comunque l'addio a fine stagione (e c'è qualcuno che invoca l'ex idolo Reds, Steven Gerrard, attualmente ai Rangers Glasgow, come suo successore).

Klopp, Real Madrid e Juventus alla finestra se l'allenatore lascia il Liverpool

L'addio di Klopp al Liverpool apre la strada ai grandi club europei per un suo possibile ingaggio. Secondo ‘fichajes.net’, sono due le società in lizza. In primis il Real Madrid: Florentino Perez ha il suo nome in agenda se a fine stagione deciderà per il divorzio con Zinedine Zidane (voce che gira da settimane). In seconda battuta anche la Juventus. In questo momento la posizione di Andrea Pirlo non è in discussione, ma i risultati che la squadra bianconera otterrà in Champions League e in campionato (con l'Inter che potrebbe strappare lo scudetto ai bianconeri dopo nove titoli consecutivi conquistati con Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri in panchina) saranno chiaramente decisivi nella valutazione che la società torinese farà sul lavoro del Maestro in questa sua prima stagione da allenatore della Juve.