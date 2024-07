Laureus Charity Night 2024 con Federica Masolin a Milano. Ecco quando e dove

Laureus Charity Night 2024 a Milano al teatro Franco Parenti

La Laureus Charity Night, l’evento annuale di fundraising a sostegno del lavoro di Fondazione Laureus Sport for Good Italia ETS, festeggia la decima edizione, appuntandosi simbolicamente la prima stella sul petto, sempre al fianco di migliaia di bambini e bambine. La serata benefica riunisce i campioni dello sport e le celebrità dello spettacolo, che quest’anno si danno appuntamento giovedì 5 settembre, a Milano, presso il teatro Franco Parenti (in via Pier Lombardo 14).

Laureus Charity Night 2024, il claim

“Io Sono Laureus” sarà il claim della serata, invitando i partecipanti a identificarsi nei ragazzi e nelle ragazze supportati dalla Fondazione, che proprio grazie allo sport costruiscono il proprio futuro.

Laureus Charity Night 2024 presenta Federica Masolin

Alla conduzione della Laureus Charity Night confermata la giornalista Federica Masolin, nuovo volto del calcio internazionale su Sky Sport, affiancata dal telecronista Pierluigi Pardo, entrambi Ambassador Laureus. Il catering è affidato, invece, a GUD e alla supervisione dello chef Stefano Cerveni del ristorante stellato Due Colombe a Borgonato (Brescia).

Laureus Charity Night 2024 - AMBASSADOR E OSPITI ATTESI

Tanti i campioni dello sport e le stelle del mondo dello spettacolo che abbracciano i valori della Fondazione e che anche nell’anno della decima edizione supportano questa nobile causa. Tra le presenze già confermate, quella di Viola Sella, la nuova promessa della ginnastica italiana, e della Nazionale Juniores di Ginnastica Artistica. Tra i partecipanti anche gli ex rugbisti Marco Bortolami, Diego Domínguez e Sean Fitzpatrick.

Dopo “Everyone Wins” che ha sottolineato come ciascuno di noi possa diventare un vincitore e “We Are Family” che ha testimoniato il potere dello sport di unire le persone e di fare la differenza nella vita di bambini e ragazzi, il claim di questa edizione è “Io Sono Laureus”. Lanciato già nelle clip della nuova campagna con le campionesse Ambra Sabatini e Irma Testa, questo slogan invita tutti a identificarsi con i bambini e i ragazzi che nelle periferie delle più grandi città italiane beneficiano del lavoro di Fondazione Laureus Italia e che grazie allo sport crescono e maturano con i valori corretti.

Laureus Charity Night 2024 - L’ASTA BENEFICA

A sostegno del progetto “Sport for Good” di Fondazione Laureus Italia è stata aperta un’asta benefica sulla piattaforma Memorabid, la prima casa d’aste in Europa a essere dedicata a memorabilia ed esperienze sportive, al link diretto memorabid.com/iosonolaureus, dove è già possibile avanzare le proprie offerte per acquistare le prime esperienze e i primi cimeli sportivi disponibili donati da aziende, Ambassador Laureus e amici della Fondazione. I lotti sono in continuo aggiornamento e la pagina continuerà ad arricchirsi. L’asta terminerà durante la Charity Night e nel corso della serata verrà anche mostrato in tempo reale il suo andamento.

Tra i cimeli all’asta spiccano le scarpe e la maglia ufficiale del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle indossate e autografate entrambe da Ambra Sabatini, portabandiera italiana alle Paralimpiadi di Parigi e nominata Ambassador Laureus proprio durante la Charity Night dello scorso anno. Gli amanti del pallone trovano la maglia del Chelsea stagione 2022/23 autografata da Andriy Shevchenko, Academy Member Laureus e leggenda del calcio internazionale. Tra i bene più lussuosi, l’esclusivo orologio IWC Pilot’s Watch Automatic Edition “Laureus Sport for Good”, del caratteristico colore blu che contraddistingue la Fondazione.

Tra le esperienze più ambite, invece, anche quest’anno non mancano i biglietti con accesso Hospitality per assistere alle due giornate del Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma all’Autodromo Nazionale di Monza sabato 31 agosto e domenica 1° settembre.