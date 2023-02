Lady Lautaro e il "circuito della morte", che spettacolo Agustina Gandolfo!

Agustina Gandolfo, lady Lautaro Martinez supera il "circuito della morte"

Gli allenamenti di Agustina Gandolfo sono un cult sui social per i suoi follower e fans.

La compagna di Lautaro Martinez (che affila le armi in vista del derby Inter-Milan di domenica 5 febbraio, rivincita della Supercoppa dopo il 3-0 nerazzurro col Toro in gol assieme a Di Marco e Dezko) si mostra sempre in una forma fisica mozzafiato, frutto di un duro lavoro quotidiano in palestra.

Agustina Gandolfo, lady Lautaro Martinez che spettacolo i suoi esercizi. Video



L'ultima sessione postata è denominata "Superset de la muerte" ("Il circuito della morte"): la bellissima Agustina Gandolfo posta il video nelle storie su Ig e i fans non possono che applaudire!



