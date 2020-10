Lazio, Immobile e le assenze pesantissime per Bruges. Inzaghi: "Superare l'emergenza"

Lazio: Immobile Luis Alberto, Lazzari e Anderson out col Bruges

La Lazio parte per Bruges, dove giocherà la sua seconda sfida nel girone di Champions League, in piena emergenza. Dei cinque giocatori sottoposti a tampone nelle scorse ore, sarà con la squadra soltanto Andreas Pereira. Restano quindi nella Capitale Ciro Immobile, Luis Alberto Lazzari e Djavan Anderson. Out anche Cataldi, Lucas Leiva, Luiz Felipe, Strakosha, Armini, oltre a Escalante, già fuori sicuro per il nuovo problema muscolare rimediato con il Bologna, e ai lungodegenti Lulic e Radu.

Bruges-Lazio, Simone Inzaghi: "Superare l'emergenza"

"E' una vigilia diversa rispetto alle altre, ma dobbiamo andare a fare una gara importante contro una squadra che ha vinto la prima. Andiamo oltre l'emergenza che purtroppo colpisce tutti in questo momento. Il problema principale è non avere rotazione, facciamo di necessità virtù, ho pochi cambi. Abbiamo giocato tre giorni fa con il Bologna, questo è il momento, andiamo avanti'', le parole dell'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del match di Champions League contro il Bruges, dove, come detto, dovrà fare a meno di diversi giocatori e tra questi i titolarissimi Immobile, Luis Alberto e Lazzari. ''Sappiamo che ogni domenica e in settimana in Champions ci sono responsabilità -aggiunge Inzaghi a Sky Sport-. Dobbiamo dare seguito all'ottimo esordio con il Dortmund. Ce la vediamo contro una squadra che ha vinto il campionato belga, ha vinto a San Pietroburgo. E' una gara complicata. Parliamo di una formazione fisica, con un ottimo centrocampo. Servirà una partita molto intensa, in Europa i ritmi sono alti, cerchiamo di portare a casa un risultato positivo. In attacco ho Muriqi, Caicedo e Correa, vedremo chi giocherà dal primo minuto".