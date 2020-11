Lazio, Tare: tamponi Uefa? Come il caso Hakimi. Immobile con la Juve giocherà

Lazio, Tare: "Tamponi? Noi in buona fede, serve uniformità"

"Siamo in buona fede, su questo non c'e' da discutere. C'e' qualcosa che non quadra ma non spetta a noi discutere, lasciamo la parola agli organi competenti: aspettiamo le decisioni finali. Ma serve uniformita', solo cosi' si puo' andare avanti, altrimenti saremo qui a discutere ogni settimana queste situazioni". Lo ha dichiarato il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, prima del match di Champions contro lo Zenit parlando delle assenze di Immobile, Leiva e Strakosha, bloccati dalla Uefa dopo i tamponi per il Covid-19 effettuati due giorni fa. "Quando si tratta di Lazio c'e' sempre qualcosa da raccontare. Abbiamo fatto regolarmente i tamponi la scorsa settimana - ha spiegato il dirigente biancoceleste a Sky Sport - abbiamo ricevuto la visita della Procura a Formello e abbiamo consegnato i test fatti. Venerdi' e sabato li abbiamo ripetuti: Immobile, Leiva e Strakosha sono risultati negativi e domenica sono stati presenti in campionato con il Torino" le parole del dirigente bianconceleste.

Lazio, Tare: "Immobile con la Juventus? Pensiamo ci sarà"

"Ieri si e' ripetuta la stessa storia, ci sono dei valori che vengono considerati in modo diverso, noi abbiamo collaborato con gli organi competenti, consegnato ogni tipo di documentazione e ci siamo messi a totale disposizione". Sull'eventuale presenza di Ciro Immobile contro la Juventus in campionato, Tare ha sottolineato: "Pensiamo che ci sara' perche' il tampone di ieri e' risultato negativo. Infatti eravamo convinti che lui, Leiva e Strakosha potessero viaggiare con la squadra. Ma nel rispetto delle regole e della competizione abbiamo deciso cosi'. Non avrei voluto prendere ad esempio il caso Hakimi, ma e' stato simile ai nostri", ha concluso Tare.